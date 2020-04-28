Транспорт 1 час назад

"Укрзализныця" откладывает громкий совместный проект с Deutsche Bahn в долгий ящик

Министр инфраструктуры Владислав Криклий заявил, что "Укрзализныця" приостановила на время сотрудничество с немецким ЖД-оператором

"Укрзализныця" откладывает громкий совместный проект с Deutsche Bahn в долгий ящик "Укрзализныця" откладывает громкий совместный проект с Deutsche Bahn в долгий ящик
Подписание меморандума между АО"Укрзализныця" и Deutsche Bahn. Фото: Дарья Нинько/Delo.ua

Вопрос сотрудничества АО "Укрзализныця" (УЗ) и немецкого железнодорожного оператора Deutsche Bahn по поводу оказания консультационных услуг немецкой компанией переносится на неопределенный срок.

Об этом заявил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий, передает "Лига".

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"Вопрос консультаций Deutsche Bahn пока ставим на паузу. Вы помните сумму тендера — 80+ млн грн. Сейчас УЗ не может себе этого позволить. Более того, они не смогут приехать — у нас ограничения на въезд иностранцев. Поэтому мы перенесем все в сроках", — сообщил Криклий.

По словам главы министерства, "надо работать над трансформацией, чтобы УЗ была современной компанией, холдингом из трех или более операторов — инфраструктура, грузовые и пассажирские перевозки".

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Криклий добавил, что для выхода АО "Укрзализныця" на IPO (публичное размещение акций — Delo.ua) сейчас точно неудачное время.

"Мы получим нехорошую оценку — нам это не интересно. IPO — да. В этом ли году — не уверен. Многое зависит от развития ситуации с пандемией", — подчеркнул глава Мининфраструктуры.

Ранее сообщалось, что немецкий железнодорожный оператор Deutsche Bahn будет осуществлять консалтинговую помощь в процессе реформирования "Укрзализныци". В дальнейшем сотрудничество компаний может расшириться.

Соответствующие договоренности между двумя компаниями были зафиксированы в Меморандуме о взаимопонимании относительно стратегического сотрудничества, подписанном между "Укрзализныцей", Deutsche Bahn AG и компанией DB Engineering & Consulting GmbH 5 февраля 2020 года в Киеве.

Напомним, в январе 2020 года предыдущий премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что власть Украины планирует передать национальному оператору железных дорог Германии Deutsche Bahn AG, с которым уже подписан меморандум о сотрудничестве, в управление на 10 лет АО "Укрзализныця".

Правда, в Deutsche Bahn официально опровергли заявление премьер-министра Алексея Гончарука о передаче им в управление "Укрзализныци" на 10 лет.

 

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