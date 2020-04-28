"Укрзализныця" откладывает громкий совместный проект с Deutsche Bahn в долгий ящик

Вопрос сотрудничества АО "Укрзализныця" (УЗ) и немецкого железнодорожного оператора Deutsche Bahn по поводу оказания консультационных услуг немецкой компанией переносится на неопределенный срок.

Об этом заявил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий, передает "Лига".

"Вопрос консультаций Deutsche Bahn пока ставим на паузу. Вы помните сумму тендера — 80+ млн грн. Сейчас УЗ не может себе этого позволить. Более того, они не смогут приехать — у нас ограничения на въезд иностранцев. Поэтому мы перенесем все в сроках", — сообщил Криклий.

По словам главы министерства, "надо работать над трансформацией, чтобы УЗ была современной компанией, холдингом из трех или более операторов — инфраструктура, грузовые и пассажирские перевозки".

Криклий добавил, что для выхода АО "Укрзализныця" на IPO (публичное размещение акций — Delo.ua) сейчас точно неудачное время.

"Мы получим нехорошую оценку — нам это не интересно. IPO — да. В этом ли году — не уверен. Многое зависит от развития ситуации с пандемией", — подчеркнул глава Мининфраструктуры.

Ранее сообщалось, что немецкий железнодорожный оператор Deutsche Bahn будет осуществлять консалтинговую помощь в процессе реформирования "Укрзализныци". В дальнейшем сотрудничество компаний может расшириться.

Соответствующие договоренности между двумя компаниями были зафиксированы в Меморандуме о взаимопонимании относительно стратегического сотрудничества, подписанном между "Укрзализныцей", Deutsche Bahn AG и компанией DB Engineering & Consulting GmbH 5 февраля 2020 года в Киеве.

Напомним, в январе 2020 года предыдущий премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что власть Украины планирует передать национальному оператору железных дорог Германии Deutsche Bahn AG, с которым уже подписан меморандум о сотрудничестве, в управление на 10 лет АО "Укрзализныця".

Правда, в Deutsche Bahn официально опровергли заявление премьер-министра Алексея Гончарука о передаче им в управление "Укрзализныци" на 10 лет.