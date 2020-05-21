"Укрзализныця" установит новые украинские эскалаторы на Центральном вокзале Киева

АО "Укрзализныця" планирует в ближайшее время подписать лизинговое соглашение на поставку и установку эскалаторов для вестибюля Центрального железнодорожного вокзала Киева.

Об этом заявил исполняющий обязанности председателя правления "Укрзализныцы" Иван Юрик во время инспекции вокзала, сообщает пресс-служба УЗ.

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"Много лет мы слышим жалобы на постоянный выход из строя эскалатора на столичном вокзале, но пришло время положить этому конец. У нас был долгий процесс поиска лучшего варианта решения приоритетного для нас вопроса — обеспечение максимальной доступности помещений вокзала для пассажиров, но решение найдено и вскоре будет воплощено", — отметил он.

По словам Юрика, при отборе специальная лизинговая комиссия "Укрзализныци" руководствовалась рядом критериев. Среди них цена, обслуживание, дизайн и энергоэффективность.

Как заверили в компании, комиссия тщательно изучила все предложения. Лучший проект и выгодные условия предложил отечественный производитель — Крюковский вагоностроительный завод (КВСЗ).

"Поэтому уже в этом году в вопросе замены эскалаторов на Центральном вокзале будет поставлена точка", — резюмировал глава "Укрзализныци".

Известно, что в настоящее время на вокзале работают эскалаторы, рассчитанные для торговых центров.

"На вокзале обращение людей значительно больше, поэтому КВСЗ будут обустроены так называемые "тяжелые" эскалаторы. Они значительно более износостойкие и могут выдерживать большие нагрузки. Стоимость составит около 10 млн грн", — резюмировали на железнодорожном предприятии.

Ранее стало известно, что АО "Укрзализныця" проведет новый конкурс по отбору поставщика питания для скоростных поездов.

Напомним, руководство "Укрзализныци" решило отсрочить до 1 июня 2020 года введение в действие нового договора на перевозку грузов.