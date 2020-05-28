"Укрзализныця" будет продавать билеты за 90 дней до даты отправления

"Укрзализныця" с 1 июня 2020 года начнет продавать билеты за 90 дней до даты отправления.

До этого предварительно билеты можно было приобрести за 45-60 дней до поездки, сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий в Facebook.

"Так "Укрзализныця" сможет более гибко реагировать на спрос и заранее назначать поезда на более популярные даты и направления, а для пассажиров это дополнительное удобство и возможность эффективнее планировать свои поездки", — отметил министр.

Известно, что продажа билетов на поезда возобновилась 26 мая, однако сервис сразу столкнулся с проблемами. Компания объяснила сбой изменением программного обеспечения сайта.

Напомним, пассажирские перевозки по железной дороге были приостановлены 18 марта в связи с карантином в Украине.

Как сообщалось, на третьем этапе выхода из карантина в Украине возобновляют железнодорожные пассажирские перевозки, "Укрзализныця" на 1 июня уже назначила 14 поездов дальнего следования.

Кроме того, с 27 мая возобновлена продажа билетов в железнодорожных кассах, также проездные документы можно приобрести на сайте "Укрзализныци".

Ранее правление АО "Укрзализныця" приняло решение о создании 1 июля 2020 года отдельного филиала — "Вокзальная компания". Ее главная цель — сделать вокзалы эффективными и вывести их на безубыточный уровень.