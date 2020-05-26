Транспорт 1 час назад

Криклий рассказал, когда "Укрзализныця" начнет продавать ЖД-билеты

УЗ возобновит пассажирское сообщение раньше, чем анонсировал Кабинет министров

Фото: 24 канал Фото: 24 канал
Фото: 24 канал

АО "Укрзализныця" (УЗ) начнет продажу билетов после получения решения от всех областных комиссий по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

Об этом вчера, 25 мая, в своем Telegram-канале сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий.

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"Укрзализныця начнет продажи билетов, как только получит решение от всех областных комиссий по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. Ждем решения!", — написал министр.

После этого Криклий в эфире телеканала "1+1" сообщил, что УЗ возобновит пассажирское сообщение раньше, чем анонсировал Кабинет министров. Продажа билетов начнется уже в ближайшую среду или в четверг.

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По словам главы Мининфраструктуры, цены на них поднимать не будут, однако они все равно подорожают из-за летнего сезона и связанного с ним повышенного спроса.

Поэтому с июня и до 31 августа билеты продают по повышенным коэффициентам — плюс 7%.

Согласно решению Кабинета министров, с 1 июня планируется возобновление железнодорожных пассажирских перевозок в городском, региональном, дальнем внутреннем и межобластном сообщении, а также межобластных пассажирских перевозок автомобильным транспортом (с учетом ограничений в 50% мест при перевозке в регион, в котором не действует ослабление противоэпидемических мероприятий).

Напомним, Владислав Криклий ранее сообщал, что внутренние и международные авиаперевозки в Украине возобновят 15 июня, как это предусмотрено на 3-м этапе ослабления карантина.

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