"Укрзализныця" решила выделить вокзалы в отдельное подразделение

Правление АО "Укрзализныця" приняло решение о создании 1 июля 2020 года отдельного филиала — "Вокзальная компания".

Ее главная цель — сделать вокзалы эффективными и вывести их на безубыточный уровень, заявил директор по стратегическому развитию и инвестиционной политике УЗ Антон Саболевский, сообщает пресс-служба компании.

По его словам, такое решение вызвано необходимостью усовершенствования системы управления вокзалами, повышения эффективности их деятельности, в том числе за счет минимизации дублирующих функций.

"К главным целям относится и сокращение финансовых расходов, выход на уровень безубыточности и впоследствии получения прибыли. Достичь этого планируется, в частности, за счет развития коммерческих площадей", — сказал он.

Указано, что реорганизацию вокзального хозяйства планируется провести в 2 этапа: сначала в филиал будут переданы вокзалы, которые сейчас находятся в управлении филиала "Пассажирская компания" (крупнейшие комплексы — внеклассные и I класса).

На втором же этапе будут переданы вокзалы I-III классов, после чего, с целью оптимизации структуры управления, планируется определить 14 базовых вокзалов, благодаря чему планируется централизовать финансовые, кадровые, юридические и другие функции.

Предполагается, что персонал для нового филиала будет оформлен путем перевода из других подразделений "Пассажирская компания", "Центр строительно-монтажных работ и эксплуатации зданий и сооружений", региональных филиалов.

Как пояснил Саболевский, подобная система заимствована у немецкой железнодорожной компании Deutsche Bahn. В составе этого холдинга есть отдельная компания, которая занимается вокзалами, — DB Netze Stations, которая по 2019 году получила прибыль EBITDA в размере 349 млн евро. Вместе с тем по итогам 2019 года отрицательный финансовый результат деятельности вокзалов АО "Укрзализныця" составил почти 800 млн грн.

Как известно, на балансе АО "Укрзализныця" находятся 106 вокзалов, 75 из них — на балансе филиала "Центр строительно-монтажных работ и эксплуатации зданий и сооружений", 21 — филиала "Пассажирская компания", 10 — региональных филиалов.

Ранее сообщалось, что АО "Укрзализныця" планирует в ближайшее время подписать лизинговое соглашение на поставку и установку эскалаторов для вестибюля Центрального железнодорожного вокзала Киева.