Транспорт 20 минут назад

"Укрзализныця" уволила руководство филиала "Интерсити"

В ближайшее время обещают провести "прозрачный и конкурентный" отбор на эти должности

Поезд "Интерсити+". Фото: УЗ Поезд "Интерсити+". Фото: УЗ
Поезд "Интерсити+". Фото: УЗ

АО "Укрзализныця" уволила руководство своего филиала "Украинская железнодорожная скоростная компания" из-за сделки по закупке еды.

Об этом сообщил председатель правления "Укрзализныци" Иван Юрик в Facebook.

Кратко и по делу в Telegram

"Когда участники торгов хотят предложить большую цену, но их искусственно ограничивают в этом — это нечестный конкурс! И минус миллионы на счета компании и сомнения в надежности качества услуг для пассажиров", — написал он в соцсети.

При этом Юрик уточнил, что служебная внутренняя проверка выявила грубые нарушения в филиале "во время организации отбора контрагента питания в скоростных поездах "Интерсити".

В итоге руководство уволили и планируют объявить конкурс на эти должности.

"В ближайшее время будет проведен прозрачный и конкурентный отбор с соблюдением законодательства", — пообещал глава УЗ.

Ранее "Укрзализныця" открыла продажу билетов на поезда "Интерсити+".

Как сообщалось, АО "Укрзализныця" проведет новый конкурс по отбору поставщика питания для скоростных поездов.

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Напомним, 15 апреля правительство уволило Желько Марчека с должности исполняющего обязанности председателя правления "Укрзализныци".

С этого дня временно исполнять обязанности председателя правления УЗ начал Иван Юрик.

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