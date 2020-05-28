"Укрзализныця" уволила руководство филиала "Интерсити"

АО "Укрзализныця" уволила руководство своего филиала "Украинская железнодорожная скоростная компания" из-за сделки по закупке еды.

Об этом сообщил председатель правления "Укрзализныци" Иван Юрик в Facebook.

"Когда участники торгов хотят предложить большую цену, но их искусственно ограничивают в этом — это нечестный конкурс! И минус миллионы на счета компании и сомнения в надежности качества услуг для пассажиров", — написал он в соцсети.

При этом Юрик уточнил, что служебная внутренняя проверка выявила грубые нарушения в филиале "во время организации отбора контрагента питания в скоростных поездах "Интерсити".

В итоге руководство уволили и планируют объявить конкурс на эти должности.

"В ближайшее время будет проведен прозрачный и конкурентный отбор с соблюдением законодательства", — пообещал глава УЗ.

Ранее "Укрзализныця" открыла продажу билетов на поезда "Интерсити+".

Как сообщалось, АО "Укрзализныця" проведет новый конкурс по отбору поставщика питания для скоростных поездов.

Напомним, 15 апреля правительство уволило Желько Марчека с должности исполняющего обязанности председателя правления "Укрзализныци".

С этого дня временно исполнять обязанности председателя правления УЗ начал Иван Юрик.