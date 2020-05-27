"Укрзализныця" начала продажу билетов на поезда Интерсити+

АО "Укрзализныця" открыла продажу билетов на пять скоростных поездов Интерсити +, которые отправятся в рейсы с 1 июня.

Как сообщает пресс-служба ЖД-предприятия, продажа билетов открыта на поезда №721/722 Киев — Харьков, №726/725 Киев — Харьков, №763/764 Киев — Одесса, №711/712 Киев — Константиновка, №740/739 Киев — Кривой Рог.

Согласно постановлению Кабинета Министров Украины №392, продажа билетов открыта на 50% мест в указанных поездах. Билеты теперь можно приобрести только онлайн.

По информации УЗ, продажа билетов через железнодорожные кассы будет восстановлена с 27 мая 2020 года.

Пассажиры будут допускаться к поездам исключительно в защитных масках. Измерение температуры тела будет осуществляться во время проверки билетов.

Кроме того, будет обеспечена санитарная обработка вагонов до и после каждого рейса поезда, стюарды будут обеспечены средствами индивидуальной защиты.

Сейчас мобильное приложение не будет работать, УЗ просит пользоваться веб-версией системы продажи проездных документов.

О дальнейшем восстановления движения поездов и открытия продажи билетов будет сообщено дополнительно.

Напомним, ранее министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий заявил, что АО "Укрзализныця" начнет продажу билетов после получения решения от всех областных комиссий по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.