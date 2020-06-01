Запуск городской электрички в Киеве отложили из-за ремонта

Киевская городская электричка, которая прекратила курсировать 17 марта из-за карантина так и не начнет свою работу 1 июня, как обещали ранее столичные власти. В коммунальном предприятии "Киевпастранс" сообщили, что задержка связана с ремонтом электропоездов.

Из-за приостановки работы моторвагонного депо Фастов-1 на время карантина, работники предприятия не успели выполнить ремонтные работы электропоездов городской электрички. "Окончание ремонта электропоездов ориентировочно ожидается 7 июня", — уточнили в КП "Киевпастранс". О точной дате возобновления движения поездов на предприятии сообщат дополнительно.

Отметим, Городская электричка Киева насчитывает 15 станций и 10 поездов. Ее протяженность — 50 километров. Линию открыли 2 сентября 2009 года. Тогда же "Укразилизныця" передала пригородные поезда на баланс коммунального предприятия "Киевпастранс".

Спустя 11 лет транспортная система не развивается, поезда старые и постоянно ломаются. И это при среднем пассажиропотоке в 8 миллионов человек в год. Для сравнения, в столичной подземке годовой пассажиропоток составляет около полумиллиарда человек. В то же время балансодержатель горэлектрички КП "Киевпастранс" не может вразумительно объяснить людям, почему рейсы регулярно отменяются.

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Из-за ужасающего состояния подвижного состава, "Укрзализныця" планирует отобрать у Киева электропоезда или получить за них компенсацию, а также создать собственную систему KyivCityExspress — в которой будут интегрированы пригородные станции и киевские. Своеобразный аналог берлинского S-Bahn должен появится в столице уже через несколько лет.

Напомним, с 23 мая в столице возобновил работу наземный общественный транспорт, а с 25 мая в обычном режиме возобновил работу киевский метрополитен.