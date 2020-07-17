"Укрзализныця" запускает поезда в Черновцы и на Львовском направлении

"Укрзализныця" восстанавливает железнодорожное сообщение с Черновцами.

На следующей неделе запустят поезда из Киева, Одессы и Львова, сообщает пресс-служба компании.

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В частности, будет восстановлено движение по таким маршрутам:

№136/135 Черновцы — Одесса (ежедневно из Черновцов с 21 июля, из Одессы с 22 июля);

№702/701 Львов-Черновцы (ежедневно, кроме среды из Львова с 20 июля, ежедневно, кроме четверга, из Черновцов с 21 июля);

№7/8 Киев — Черновцы (ежедневно из Киева с 21 июля, из Черновцов с 22 июля).

Указано, что билеты уже доступны в продаже. Приобрести их можно через официальный сайт компании и в железнодорожных кассах.

Таким образом, сейчас на западном направлении уже восстановлено курсирование 20 поездов во Львов, 6 поездов в Ивано-Франковск и 5 поездов в Ужгород.

Кроме того, "Укрзализныця" возобновляет курсирование еще 7 пригородных поездов на Львовском направлении. Также поезд №6470/6469 Снятин-Коломыя-Снятин будет продолжено в Черновцы.

Об этом сообщили в пресс-службе "Укрзализныци".

В частности, с 20 июля будет восстановлено движение по следующим маршрутам:

№6353 Здолбунов — Ковель (будет отправляться со станции Здолбунов в 08:30, а прибывать в Ковель в 12:05);

№6396/6395 Ковель — Луцк (20:50-23:00);

№6307 Ковель — Червоноград (19:50-22:35);

№6319 Сарны — Ковель (03:24-7:26);

№6320 Ковель — Сарны (20:15-23:58).

Начиная с 21 июля, запустят еще 2 рейса:

№6352 Луцк — Здолбунов (4:26-7:07);

№6302 Червоноград — Ковель (04:37-07:20).

Поезд Снятин-Коломыя-Снятин с 20 июля будет отправляться из Коломыи в 21:08 и прибывать в Черновцы в 23:12. В обратном направлении отправление из Черновцов в 4:55, прибытие в Коломыю в 6:58.

Ранее УЗ восстановила работу 41 пригородного поезда.

Напомним, в "Укрзализныци" планируют полностью возобновить пассажирское сообщение уже в августе.