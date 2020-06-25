Происшествия 30 минут назад

В Карпатах ливни смыли железную дорогу (ВИДЕО)

Временно остановлено движение пригородных поездов №6402/6401 Ивано-Франковск-Ворохта-Ивано-Франковск

Наводнение в Западной Украине. Фото: ГСЧС Наводнение в Западной Украине. Фото: ГСЧС
Наводнение в Западной Украине. Фото: ГСЧС

Наводнения в Карпатах повредили железнодорожную инфраструктуру на перегонах Яремче-Микуличин и Микуличин-Ворохта.

Об этом сообщает министр  инфраструктуры Владислав Криклий в Facebook.

Кратко и по делу в Telegram

По его словам, вторые сутки работники транспорта работают над ликвидацией последствий наводнений в западном регионе, чтобы быстрее обеспечить движение по автодорогам и железной дороге.

"Повреждена железнодорожная инфраструктура на перегонах Яремче-Микуличин и Микуличин-Ворохта. Поэтому со вчерашнего дня было временно остановлено движение пригородных поездов №6402/6401 Ивано-Франковск-Ворохта-Ивано-Франковск. Работы по ликвидации последствий стихии проводит Ивано-Франковская дистанция пути", — говорится в сообщении.

Также, как рассказал Криклий, последствия подтоплений на дорогах ликвидируют Службы дорог вместе с подрядчиками. При этом больше всего от наводнения пострадали дороги Н-09 и Р-24.

Кроме того, в "Укрпочте" из-за непогоды были проблемы с доставкой пенсий до отдельных районов.

Читайте также:
Паводки на Западной Украине: Прикарпатье и Буковину затопило (ФОТО)

"Но все обязательно будет традиционно доставлено. ... Работы (по ликвидации последствий наводнений — Delo.ua) не останавливаются ни на минуту. Мы на связи 24/7", — заверил министр.

Напомним, из-за паводка критическая ситуация развивается в 5 областях Западной Украины, но наиболее сложная обстановка в Ивано-Франковской. По состоянию на 24 июня, в регионе пострадали более 165 населенных пунктов. Стихия унесла жизни 3 человек.

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

На Западной Украине обесточены 120 населенных пунктов — ГСЧС (ФОТО, ВИДЕО)
На Западной Украине обесточены 120 населенных пунктов — ГСЧС (ФОТО, ВИДЕО)
На Прикарпатье селевой поток заблокировал автомобильную дорогу (ВИДЕО)
На Прикарпатье селевой поток заблокировал автомобильную дорогу (ВИДЕО)
Паводки на Западной Украине: Прикарпатье и Буковину затопило (ФОТО)
Паводки на Западной Украине: Прикарпатье и Буковину затопило (ФОТО)
Загрузка...
Новое видео
МСБ vs коронакризис: Тарас Мороз (Молоко від фермера) и Юрий Прус (AFA) о решениях для бизнеса

Новости дня

  1. Коронавирус в Украине: самая важная информация (обновляется)

  2. НКРЭКУ услышала промышленность: повышение тарифов на электроэнергию отложено

  3. Банки успешно прошли первый этап коронакризиса, но худшее впереди — НБУ

  4. С 1 июля Киев отменяет льготный проезд для приезжих — Кабмин не дает денег

  5. В Карпатах ливни смыли железную дорогу (ВИДЕО)

Загрузка...