В Карпатах ливни смыли железную дорогу (ВИДЕО)

Наводнения в Карпатах повредили железнодорожную инфраструктуру на перегонах Яремче-Микуличин и Микуличин-Ворохта.

Об этом сообщает министр инфраструктуры Владислав Криклий в Facebook.

По его словам, вторые сутки работники транспорта работают над ликвидацией последствий наводнений в западном регионе, чтобы быстрее обеспечить движение по автодорогам и железной дороге.

"Повреждена железнодорожная инфраструктура на перегонах Яремче-Микуличин и Микуличин-Ворохта. Поэтому со вчерашнего дня было временно остановлено движение пригородных поездов №6402/6401 Ивано-Франковск-Ворохта-Ивано-Франковск. Работы по ликвидации последствий стихии проводит Ивано-Франковская дистанция пути", — говорится в сообщении.

Также, как рассказал Криклий, последствия подтоплений на дорогах ликвидируют Службы дорог вместе с подрядчиками. При этом больше всего от наводнения пострадали дороги Н-09 и Р-24.

Кроме того, в "Укрпочте" из-за непогоды были проблемы с доставкой пенсий до отдельных районов.

"Но все обязательно будет традиционно доставлено. ... Работы (по ликвидации последствий наводнений — Delo.ua) не останавливаются ни на минуту. Мы на связи 24/7", — заверил министр.

Напомним, из-за паводка критическая ситуация развивается в 5 областях Западной Украины, но наиболее сложная обстановка в Ивано-Франковской. По состоянию на 24 июня, в регионе пострадали более 165 населенных пунктов. Стихия унесла жизни 3 человек.