Паводки на Западной Украине: Прикарпатье и Буковину затопило (ФОТО)

В Ивано-Франковской и Черновицкой областях из-за резкого ухудшения погодных условий и сильных дождей начались паводки.

Об этом сегодня, 23 июня, на рабочем совещании заявил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.

По его словам, в связи с чрезвычайной ситуацией, объявлен второй — оранжевый уровень опасности. В горных реках поднимается уровень воды до 2-х метров.

На месте работают спасатели и полицейские, которые проводят воздушный и наземный мониторинг местности, проводят эвакуацию людей из аварийных домов, доставляют еду и воду. На место направлены вертолет ДСНС Н225 Super Puma, работает оперативный штаб.

Аваков отметил, что по состоянию на 18:00 вчерашнего дня, на территории Ивано-Франковской области из-за подтопления пострадали населенные пункты в пяти районах.

В эпицентре непогоды оказались 31 жилой дом и 37 хозяйств. Задействовано 123 полицейских и 120 спасателей, а также 62 единицы служебного техники.

"Полицейские и спасатели заходят в каждый дом и проверяют, не остались ли там в опасности люди или домашние животные, помогают местным властям доставлять продукты первой необходимости. Организована круглосуточная работа штаба. Полицейские охраняют жилища граждан, чтобы избежать мародерства. По моему поручению на место непогоды вылетел вертолет Н225", — заявил Аваков.

Напомним, 13 — 14 июня по улицам города Рени Одесской области и окружающих его сел во время ливней пронеслись мощные потоки воды.

Позднее, 18 июня, в поселке Клавдиево-Тарасово, который расположен в 30 километрах от Киева, шквальный ветер сломал и повалил множество деревьев.