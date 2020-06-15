ЧП в Одесской области: ливень затопил город и несколько сел (ФОТО, ВИДЕО)

13 — 14 июня по улицам города Рени Одесской области и окружающих его сел во время ливней пронеслись мощные потоки воды.

По информации зампреда Одесского облсовета Юрия Димчогло, больше всего пострадали села Долинское, Лиманское, Котловина и Нагорное, сообщает "Думская".

Вода разрушила дороги и подтопила дома. Оценку нанесенного ущерба будут проводить в ближайшие дни.

"Это катастрофа для местных бюджетов, и так опустошенных экономическим кризисом, засухой и борьбой с коронавирусом", — отметил Димчогло.

Напомним, 25 февраля в Одессе на Хаджибейской дамбе специалисты нашли две промоины: одна длиной около метра, а вторая — около десяти.

27 июня прошлого года в Киеве из-за сильного дождя и шквального ветра образовались многочисленные пробки.

Кроме этого, ураганный ветер повалил на дорогах деревья, рекламные щиты и забор около метростроя на улице Межевой.

в ночь на 19 августа сильный ливень парализовал дороги в центре Киева рядом с Дворцом Спорта и ТЦ "Гулливер".