Происшествия 30 минут назад

ЧП в Одесской области: ливень затопил город и несколько сел (ФОТО, ВИДЕО)

Вода разрушила в населенных пунктах дороги и подтопила дома

Фото: Думская Фото: Думская
Фото: Думская

13 — 14 июня по улицам города Рени Одесской области и окружающих его сел во время ливней пронеслись мощные потоки воды.

Кратко и по делу в Telegram

По информации зампреда Одесского облсовета Юрия Димчогло, больше всего пострадали села Долинское, Лиманское, Котловина и Нагорное, сообщает "Думская".

Вода разрушила дороги и подтопила дома. Оценку нанесенного ущерба будут проводить в ближайшие дни.

"Это катастрофа для местных бюджетов, и так опустошенных экономическим кризисом, засухой и борьбой с коронавирусом", — отметил Димчогло.

Читайте также:
Киев снова затопило из-за ливня (фото, видео)

Напомним, 25 февраля в Одессе на Хаджибейской дамбе специалисты нашли две промоины: одна длиной около метра, а вторая — около десяти.

27 июня прошлого года в Киеве из-за сильного дождя и шквального ветра образовались многочисленные пробки.

Кроме этого, ураганный ветер повалил на дорогах деревья, рекламные щиты и забор около метростроя на улице Межевой.

в ночь на 19 августа сильный ливень парализовал дороги в центре Киева рядом с Дворцом Спорта и ТЦ "Гулливер".

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

ЧП в Киеве: бетонная плита упала на экскаватор, погиб водитель
ЧП в Киеве: бетонная плита упала на экскаватор, погиб водитель
Дожди в Украине: затоплены улицы Одессы и Николаева (ФОТО, ВИДЕО)
Дожди в Украине: затоплены улицы Одессы и Николаева (ФОТО, ВИДЕО)
В Одессе рухнул еще один жилой дом (ФОТО)
В Одессе рухнул еще один жилой дом (ФОТО)
Загрузка...
Новое видео
Как кризис повлияет на инвестирование — Андрей Комаровский, Sector X / DeloUA

Новости дня

  1. Коронавирус в Украине: самая важная информация (обновляется)

  2. Минздрав собирается пересмотреть тарифы на медицинские услуги

  3. Третий фигурант в деле о подкупе руководства САП и НАБУ болен COVID-19 — адвокат

  4. ЧП в Одесской области: ливень затопил город и несколько сел (ФОТО, ВИДЕО)

  5. Троянский Лев: почему вхождение Парцхаладзе в Офис Саакашвили притормозилось

Загрузка...