Транспорт 50 минут назад

Одессе угрожает потоп (ФОТО)

Если Хаджибейскую дамбу прорвет — может пострадать территория от Жеваховой горы до Пересыпи, где расположены железная дорога, автомагистрали и промзона, а также проживает около 30 тысяч человек

Одессе угрожает потоп (ФОТО) Одессе угрожает потоп (ФОТО)
Фото: Первый городской

25 февраля в Одессе на Хаджибейской дамбе специалисты нашли две промоины: одна длиной около метра, а вторая — около десяти.

Как сообщает ТРК "Новая Одесса", сейчас лишнюю воду с Объездной дороги уже откачали. А вот кто именно будет ремонтировать конструкцию — неизвестно.

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В телерадиокомпании напомнили, что несколько лет назад аварийную дамбу частично отремонтировали за 42 млн грн, но в проекте впоследствии обнаружили ошибки.

Сама конструкция пока бесхозная: дамба не находится на балансе ни у одного предприятия, за нее не отвечают ни мэрия, ни обладминистрация.

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По подсчетам специалистов, если дамбу прорвет — может пострадать территория от Жеваховой горы до Пересыпи, где расположены железная дорога, автомагистрали и промзона, а также проживает около 30 тысяч человек.

Напомним, 24 февраля в Одессе сильный ветер повалил дерево на перекрестке улицы Нежинская и переулка Маланова в центральной части Одессы, что привело к смерти проходившей мимо девушки. 

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