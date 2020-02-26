Одессе угрожает потоп (ФОТО)

25 февраля в Одессе на Хаджибейской дамбе специалисты нашли две промоины: одна длиной около метра, а вторая — около десяти.

Как сообщает ТРК "Новая Одесса", сейчас лишнюю воду с Объездной дороги уже откачали. А вот кто именно будет ремонтировать конструкцию — неизвестно.

В телерадиокомпании напомнили, что несколько лет назад аварийную дамбу частично отремонтировали за 42 млн грн, но в проекте впоследствии обнаружили ошибки.

Сама конструкция пока бесхозная: дамба не находится на балансе ни у одного предприятия, за нее не отвечают ни мэрия, ни обладминистрация.

По подсчетам специалистов, если дамбу прорвет — может пострадать территория от Жеваховой горы до Пересыпи, где расположены железная дорога, автомагистрали и промзона, а также проживает около 30 тысяч человек.

Напомним, 24 февраля в Одессе сильный ветер повалил дерево на перекрестке улицы Нежинская и переулка Маланова в центральной части Одессы, что привело к смерти проходившей мимо девушки.