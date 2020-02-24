Ураганный ветер накрыл Южную Украину: есть жертвы (ФОТО, ВИДЕО)

Ураганный ветер накрыл почти всю южную часть Украины, а также "зацепил" Закарпатье и Словакию.

В результате непогоды в Одессе погибла женщина, а в Николаеве обрушился мост и были разрушены кровли государственных зданий и жилых домов, сообщают местные СМИ.

В частности, 24 февраля сильный ветер повалил дерево на перекрестке улицы Нежинская и переулка Маланова в центральной части Одессы, что привело к смерти проходившей мимо девушки. На место происшествия выехали работники Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

Также, по информации одесских коммунальщиков, по состоянию на 13:00 понедельника упавшие на пути деревья и оборванные провода остановили в городе трамвайные вагоны №1, 3, 5, 7, 26, 27, 28, а также троллейбусные маршруты №7 и 9.

В свою очередь в Николаеве из-за сильного порыва ветра оторвало часть пешеходного моста через реку Ингул со стороны Набережной.

В частности, на своей странице в Facebook начальник отдела стандартизации и внедрения электронного управления горсовета Дмитрий Канарский опубликовал видео момента падения моста в воду, отметив, что в данный момент аварийные службы работают над восстановлением сообщения.

"В связи с непогодой пешеходный мост через Ингул опасен для пользования. Аварийные службы работают над восстановлением сообщения", — написал он в соцсети.

Кроме того, в Николаевском городском совете в Facebook сообщают, что в городе ветром сорвало более 9 крыш, в том числе полностью снесло крышу с дома культуры "Корабельный".

Также ураган сорвал крышу с казармы 79 аэромобильной бригады ВСУ.

Поврежденные троллейбусные и трамвайные линии. Учебные заведения города массово отправляют детей домой.

Также стало известно, что в морском порту Николаева сорвалось с якоря арестованное судно Black fuel и село на мель.

В свою очередь из-за непогоды "Укрзализныця" сообщила о задержании 5 поездов. Указано, что из-за непогоды было зафиксировано падение деревьев на рельсы и нависание ветвей на линии электропередач. На место выехали специалисты.

В частности, такая ситуация вызвала задержку в движении пассажирских поездов, среди которых Львов — Солотвино, №81 Ужгород — Киев, №29 Ужгород — Киев.

Сообщается, что сильный ветер и дождь уже наделал беды и в Словакии.

В Жилинском крае на дорогу упало несколько бетонных столбов. Сейчас несколько дорог там полностью непроходимы. Полицейские направляют водителей в объезд.

Также действует предупреждение на всей территории Словакии. На нескольких дорогах зафиксированы поваленные деревья.

Напомним, ранее из-за осложнения погодных условий в Херсонской области 6 февраля закрывали международный аэропорт "Херсон".