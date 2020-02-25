Происшествия 20 минут назад

В Украине без электричества остаются более 500 населенных пунктов (ФОТО)

По состоянию на 7:00 25 февраля остаются обесточенными 504 населенных пункта в 12 областях

В Украине без электричества остаются более 500 населенных пунктов (ФОТО) В Украине без электричества остаются более 500 населенных пунктов (ФОТО)
Фото: ГСЧС

Вчера, 24 февраля, во время осложнения погодных условий (порывы ветра) в результате падения деревьев один человек погиб (в городе Одесса) и четверо травмированы (в городах Херсон, Кропивницкий, Ивано-Франковск и Запорожье).

Как сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС), частично повреждены кровли 56 жилых домов и 93 объекта социально-бытовой сферы в девяти областях (Одесской, Херсонской, Николаевской, Кировоградской, Винницкой, Ивано-Франковской, Запорожской, Тернопольской и Черновицкой).

Подпишитесь на канал DELO.UA

Подразделения ГСЧС провели 211 выездов для оказания помощи населению, убрано 239 поваленных деревьев. Всего привлекалось 774 человека личного состава и 208 единиц техники ДСНС.

По состоянию на 7:00 25 февраля остаются обесточенными 504 населенных пункта в 12 областях, а именно: Николаевская — 147, Одесская — 124, Днепропетровская — 69, Херсонская — 52, Запорожская — 41, Донецкая — 25, Полтавская — 11, Винницкая — 11, Сумская — 8, Кировоградская — 8, Черкасская — 5 и Луганская — 3.

Читайте также:
На побережье Азовского моря шторм затопил остров Бирючий, эвакуировали 11 человек (ФОТО)

К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

При этом, по информации ГСЧС, движение автомобильного транспорта на автодорогах государства обеспечивается.

Напомним, вчера, 24 февраля ураганный ветер накрыл почти всю южную часть Украины, а также "зацепил" Закарпатье и Словакию.

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

Ураганный ветер накрыл Южную Украину: есть жертвы (ФОТО, ВИДЕО)
Ураганный ветер накрыл Южную Украину: есть жертвы (ФОТО, ВИДЕО)
Возле школы в Днепре из двух черных внедорожников открыли стрельбу по полицейским (ВИДЕО)
Возле школы в Днепре из двух черных внедорожников открыли стрельбу по полицейским (ВИДЕО)
В Германии неизвестный въехал в толпу на карнавале: минимум 10 пострадавших (ФОТО)
В Германии неизвестный въехал в толпу на карнавале: минимум 10 пострадавших (ФОТО)
Загрузка...
Новое видео
Катерина Рожкова, НБУ: о кредитовании, страховании и экономике Украины

Новости дня

  1. "Слуга народа" предлагает ликвидировать Пенсионный фонд Украины

  2. В Польше инициируют продление возможности выполнения работы иностранцами с 6 до 12 месяцев

  3. Нардепы предлагают изменить систему начисления НДФЛ и не облагать им проценты по депозитам

  4. Ураганный ветер накрыл Южную Украину: есть жертвы (ФОТО, ВИДЕО)

  5. Главу налоговой обвиняют в давлении на бизнес с помощью сфабрикованных уголовных дел — СМИ

Загрузка...