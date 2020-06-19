Происшествия 60 минут назад

Под Киевом ураган повалил деревья и оставил людей без света (ФОТО, ВИДЕО)

По словам местных жителей, деревья повалены практически на каждой улице

Фото: Facebook Фото: Facebook
Фото: Facebook

Вчера, 18 июня, в поселке Клавдиево-Тарасово, который расположен в 30 километрах от Киева, шквальный ветер сломал и повалил множество деревьев.

Кратко и по делу в Telegram

Об этом очевидцы пишут в Facebook-паблике "Клавдиево онлайн".

По словам местных жителей, деревья повалены практически на каждой улице.

Кроме этого, ураган также оставил населенный пункт без электричества.

"Света нет и еще очень долго не будет, потому что очень много порвало проводов, даже трансформатор розфигачило и пару столбов… видел фото с ул. Ленина, там от трансформатора ничего не осталось… По южной стороне наверное на каждой улице и не по одному дереву… В Пороскотне тоже нет, хотя мы от другой линии… На территории нашей пожарной части — шесть сосен с корнем… Переулок Успенский 9 штук. Почти везде повалены столбы, трансформатор поврежден на центральной! Электриков нигде нет! Света долго не будет", — пишут очевидцы.

Напомним, 15 июня, в Киеве, вследствие кратковременных, но сильных дождей, образовались подтопления.

4 мая этого года обрушилась сильная гроза с молниями и градом. Мощный поток воды затопил в Киеве некоторые улицы.

Как сообщалось ранее,

13-14 июня по улицам города Рени Одесской области и окружающих его сел во время ливней пронеслись мощные потоки воды.

Больше всего пострадали села Долинское, Лиманское, Котловина и Нагорное.

Вода разрушила дороги и подтопила дома. Оценку нанесенного ущерба будут проводить в ближайшие дни.

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