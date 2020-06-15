Происшествия 1 час назад

Обильный ливень снова затопил Киев (ФОТО, ВИДЕО)

На улице Набережно-Крещатицкой, при выезде на Почтовую площадь, автомобили едут по затопленной улице

Фото: Delo.ua Фото: Delo.ua
Фото: Delo.ua

Сегодня, 15 июня, в Киеве, вследствие кратковременных, но сильных дождей, образовались подтопления.

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В частности, как сообщает корреспондент Delo.ua с места событий, на улице Набережно-Крещатицкой, при выезде на Почтовую площадь, автомобили едут по затопленной улице.

Стоит отметить, что в Киеве такие случаи — не редкость. Причина — неработающая ливневая канализация.

Так, 4 мая этого года обрушилась сильная гроза с молниями и градом. Мощный поток воды затопил в Киеве некоторые улицы.

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Так, 27 июня прошлого года в Киеве из-за сильного дождя и шквального ветра образовались многочисленные пробки.

Кроме этого, ураганный ветер повалил на дорогах деревья, рекламные щиты и забор около метростроя на улице Межевой.

В ночь на 19 августа сильный ливень парализовал дороги в центре Киева рядом с Дворцом Спорта и ТЦ "Гулливер".

Напомним, 13-14 июня по улицам города Рени Одесской области и окружающих его сел во время ливней пронеслись мощные потоки воды.

Больше всего пострадали села Долинское, Лиманское, Котловина и Нагорное, сообщает Думская.

Вода разрушила дороги и подтопила дома. Оценку нанесенного ущерба будут проводить в ближайшие дни.

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