Происшествия 30 минут назад

На Киев обрушилась сильная гроза с градом — многие улицы затопило водой (ФОТО, ВИДЕО)

Мощный поток воды затопил улицы в центре столицы

На Киев обрушилась сильная гроза с градом — многие улицы затопило водой (ФОТО, ВИДЕО) На Киев обрушилась сильная гроза с градом — многие улицы затопило водой (ФОТО, ВИДЕО)
Ливень в Киеве. Фото: Telegram-канал Klymenko Time

На Киев в понедельник, 4 мая, обрушилась сильная гроза с молниями и градом. Мощный поток воды затопил в Киеве некоторые улицы, сообщают "Українські новини".

Перед этим спасатели и Укргидрометцентр предупреждали о том, что в ближайшее время в Киеве и Киевской области ожидается гроза II уровня опасности.

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"В ближайший час с удержанием до конца суток 4 мая в Киеве и области ожидается гроза, град, порывы ветра и шквалы 25-28 м/с (II уровень опасности, оранжевый)", — говорилось в сообщении.

Как отмечается, также вместе с ливнем и грозой на Киев обрушился сильный град.

Жители столицы сняли несколько видео грозы в городе.

Вот, например, как буря разыгралась на Оболони:

Там затопило проспект Героев Сталинграда, и теперь машины вынуждены буквально "плыть" по ней.

Как сообщалось, из-за засухи в Украине может образоваться дефицит питьевой воды.

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