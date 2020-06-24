Паводок на Западной Украине: три человека погибли, пострадали 165 населенных пунктов

Из-за паводка критическая ситуация развивается в пяти областях Западной Украины, но наиболее сложная обстановка в Ивано-Франковской. По состоянию на 24 июня, в регионе пострадали более 165 населенных пунктов. Стихия унесла жизни трех человек.

Об этом на брифинге сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

"Ситуация действительно страшная. В последний раз подобного уровня паводок в Ивано-Франковской области был в 2008 году. Тогда он унес жизни 38 человек. На сегодняшний день, к сожалению, в области 3 человека погибли. Тело одного погибшего пока не найдено, тела еще двоих женщин обнаружены", — сообщил он.

По словам главы правительства, в области полностью разрушены 110 километров дорог, полностью уничтожены 19 мостов, еще больше — повреждены. В пострадавших населенных пунктах уничтожена часть зданий, отсутствует газоснабжение и есть перебои с электричеством.

В общей сложности на месте работает более 1 500 человек личного состава Национальной полиции, Национальной гвардии и Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГосЧС). Для доставки продуктов и эвакуации людей, в первую очередь тех, кто нуждается в медицинской помощи, в Ивано-Франковскую область передислоцировали 4 вертолета, один из которых — медицинского назначения.

Для доставки продуктов и эвакуации людей в регион передислоцированы четыре вертолета. Фото: пресс-служба ГосЧС

По словам Шмыгаля, приоритетные задачи спасателей — сохранить жизни и здоровье людей, эвакуировать и разместить тех, кто в этом нуждается. Вторая задача — расчищать русла рек и мосты от обломков деревьев и грязи. Для этого были в регион перекинуты дополнительные подразделения ГосЧС с необходимой техникой.

На ликвидацию последствий паводка в Ивано-Франковской области правительство выделило 500 млн грн первоначальной помощи, еще 1 млн грн был выдан из областного резервного фонда. Дополнительно, по словам Шмыгаля, региону понадобится еще 82 млн грн на восстановление дамб и берегов, которые разрушила стихия. Вопрос с выделением этой суммы правительство рассмотрит на внеочередном заседании 25 июня. В дальнейшем, по словам Шмыгаля, правительство также решит вопрос с направлением помощи пострадавшим в зависимости от степени нанесенного ущерба.

Закарпатская область. Фото: пресс-служба ГосЧС

Общий урон на данный момент оценить невозможно, поскольку ситуация на Западной Украине еще не стабилизировалась, отметил он. В отдельных горных районах количество осадков сократилось, и ситуация улучшается, однако на равнинной территории области она все еще сложная, заявил премьер-министр. Кроме Ивано-Франковской, пострадала также Закарпатская, Черновицкая, Львовская и Тернопольская области.

Ранее сообщалось, что 24 июня из-за осложнения погодных условий обесточены 120 населенных пунктов в Ивано-Франковской, Сумской, Житомирской, Черновицкой, Волынской и Закарпатской областях Украины.