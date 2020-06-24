На Западной Украине обесточены 120 населенных пунктов — ГСЧС (ФОТО, ВИДЕО)

Сегодня, 24 июня, из-за осложнения погодных условий состоянием обесточены 120 населенных пунктов в Ивано-Франковской, Сумской, Житомирской, Черновицкой, Волынской и Закарпатской областях Украины.

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Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

"По состоянию на 7:00 24 июня в результате осложнения погодных условий (дождь, порывы ветра) в результате срабатывания системы защиты линий электропередач обесточены 120 населенных пунктов в 6 областях, а именно: Ивано-Франковская — 62, Сумская — 17, Житомирская — 16, Черновицкая — 13, Волынская — 9 и Закарпатская — 3", — сообщили в ГСЧС.

К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

Напомним, в связи с чрезвычайной ситуацией, в этих регионах объявлен второй — оранжевый уровень опасности.

Так, в Ивано-Франковской и Черновицкой областях из-за резкого ухудшения погодных условий и сильных дождей начались паводки.

Напомним, 13 — 14 июня по улицам города Рени Одесской области и окружающих его сел во время ливней пронеслись мощные потоки воды.

Позднее, 18 июня, в поселке Клавдиево-Тарасово, который расположен в 30 километрах от Киева, шквальный ветер сломал и повалил множество деревьев.