Транспорт 20 минут назад

"Укрзализныця" возобновляет работу 41 пригородного и регионального поездов

Однако будут действовать ограничения касательно количества пассажиров — в пределах количества мест для сидения

Пригородный поезд. Фото: "Львів Онлайн" Пригородный поезд. Фото: "Львів Онлайн"
Пригородный поезд. Фото: "Львів Онлайн"

С 13 июля "Укрзализныця" возобновляет работу поездов на 38 пригородных и 3 региональных маршрутах.

В частности, 30 поездов будут запущены по территории обслуживания Юго-Западной железной дороги и 4 — Приднепровской, сообщает пресс-служба УЗ.

Подпишитесь на канал DELO.UA

По данным компании, в указанных поездах будут действовать ограничения касательно количества пассажиров — в пределах количества мест для сидения.

Также обязательным будет использование пассажирами средств индивидуальной защиты. В случае нарушений железнодорожники будут вызывать работников Национальной полиции.

Отметим, ранее в "Укрзализныце" заявляли, что все пассажирские поезда проходят усиленную дезинфекционную обработку до и после рейса. В каждом вагоне для пользования пассажиров установлен санитайзер, а все поездные бригады обеспечены средствами индивидуальной защиты и прошли медосмотр.

Для посадки в поезд путешественники должны надеть защитную маску и пройти температурный скрининг при входе на вокзал и при посадке в вагон. Временно в поезде не продают напитки и снеки.

Читайте также:
"Укрзализныцю" планируют разделить на 5 компаний

Как известно, в Украине с 1 июня возобновились межобластные пассажирские перевозки железнодорожным транспортом.

Ранее стало известно, что возобновляет курсирование "Подольский экспресс".

Также "Укрзализныця" заявляла, что готова полностью возобновить пассажирское железнодорожное сообщение уже в августе.

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

"Укрзализныця" планирует в августе возобновить полноценное пассажирское сообщение
"Укрзализныця" планирует в августе возобновить полноценное пассажирское сообщение
"Укрзализныця" снизила грузоперевозки на 9%
"Укрзализныця" снизила грузоперевозки на 9%
"Укрзализныцю" планируют разделить на 5 компаний
"Укрзализныцю" планируют разделить на 5 компаний
Загрузка...
Новое видео
Николай Тимощук: об устойчивости компаний, спросе на UNIT.City и человеке будущего / Delo.UA

Новости дня

  1. Коронавирус в Украине: самая важная информация (обновляется)

  2. В России прошли многотысячные митинги против "вечного" Путина (ФОТО, ВИДЕО)

  3. На пляже в Египте одновременно утонули 11 человек

  4. Совладелец сети "Цитрус" заявил о рейдерском захвате компании

  5. British American Tobacco просит Зеленского объяснить угрозу национализации фабрик группы

Загрузка...