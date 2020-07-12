"Укрзализныця" возобновляет работу 41 пригородного и регионального поездов

С 13 июля "Укрзализныця" возобновляет работу поездов на 38 пригородных и 3 региональных маршрутах.

В частности, 30 поездов будут запущены по территории обслуживания Юго-Западной железной дороги и 4 — Приднепровской, сообщает пресс-служба УЗ.

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По данным компании, в указанных поездах будут действовать ограничения касательно количества пассажиров — в пределах количества мест для сидения.

Также обязательным будет использование пассажирами средств индивидуальной защиты. В случае нарушений железнодорожники будут вызывать работников Национальной полиции.

Отметим, ранее в "Укрзализныце" заявляли, что все пассажирские поезда проходят усиленную дезинфекционную обработку до и после рейса. В каждом вагоне для пользования пассажиров установлен санитайзер, а все поездные бригады обеспечены средствами индивидуальной защиты и прошли медосмотр.

Для посадки в поезд путешественники должны надеть защитную маску и пройти температурный скрининг при входе на вокзал и при посадке в вагон. Временно в поезде не продают напитки и снеки.

Как известно, в Украине с 1 июня возобновились межобластные пассажирские перевозки железнодорожным транспортом.

Ранее стало известно, что возобновляет курсирование "Подольский экспресс".

Также "Укрзализныця" заявляла, что готова полностью возобновить пассажирское железнодорожное сообщение уже в августе.