В Украине начало действовать разделение на карантинные зоны: что изменилось

В Украине с 3 августа вступает в силу разделение страны на 4 зоны по уровню распространения коронавируса: "зеленую", "желтую", "оранжевую" и "красную" зону.

Об этом говорится в постановлении правительства от 22 июля, которое вступило в силу 1 августа.

"Красная" зона — города Луцк и Тернополь, а также Кицманский район Черновицкой области.

"Оранжевая" зона — Ивано-Франковск, Львов и Бережаны Тернопольской области, а также: Луцкий и Любашевский районы Волынской области; Тисменицкий район Ивано-Франковской области; Николаевский, Перемышльский и Пустомытовский районы Львовской области; Бучацкий район Тернопольской области.

"Желтая" зона — Винница, Могилев-Подольский, Нововолынск, Житомир, Бердичев, Малин, Новоград-Волынский, Берегово, Мукачево, Ужгород, Хуст, Чоп и Яремче, а также:

Винницкий, Калиновский, Крыжопольский, Немировский и Тульчинский районы Винницкой области,

Гороховский, Киверцовский, Гороховский, Маневицкий и Терейской районы Волынской области,

Любарский, Пулинского, Романовский и Черняховский районы Житомирской области,

Береговский, Великоберезнянский, Виноградовский, Воловецкий, Иршавский, Межгорский, Мукачевский, Перечинский, Раховский, Свалявский, Тячевский, Ужгородский и Хустский районы Закарпатской области,

Богородчанский, Городенковский, Косовский и Надвирнянский районы Ивано-Франковской области,

Жолковский, Яворивский и Каменно-Бугский районы Львовской области,

Бережанский, Гусятинский, Казовский, Лановецкий и Чертковский районы Тернопольской области,

Глибоцкий, Путильский, Сокирянский, Сторожинецкий и Хотинский районы Черновицкой области.

Вся остальная территория Украины, в том числе и Киев, попала в "зеленую" зону.

Регион считается с широким распространением коронавируса, если в нем есть хотя бы один из показателей:

- загруженность коек в больницах для госпитализации пациентов с COVID-19 составляет более 50%;

- среднее количество тестирований методом ПЦР и ИФА менее 24 на 100 тысяч населения в течение последних 7 дней;

- коэффициент выявления случаев инфицирования COVID-19 составляет более 11%;

- показатель динамики роста случаев инфицирования COVID-19 более 10%.

Например, для всего региона устанавливают "желтый" уровень опасности в случае загруженности более 50% коек, "красный" — в случае загруженности более 75% количества коек.

Если в области 5 дней подряд ухудшаются показатели распространения вируса, то ее разделяют на районы и города областного значения и определяют влияние каждого района и города на распространение COVID-19.

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В зависимости от того, на сколько процентов район или город влияет на ситуацию в области, их отдельно относят к "зеленой", "желтой", "оранжевой" и "красной" зоне. Например:

- если воздействует на 5% — район или город в "зеленой" зоне;

- если от 5 до 20% — в "желтой";

- если от 20 до 50% — в "оранжевой";

- если более 50% — в "красной".

Государственная комиссия по чрезвычайным ситуациям просматривает разделение на карантинные зоны каждые 5 дней.

Также в Украине с 1 августа восстанавливают работу детские летние лагеря. Однако работать смогут только лагеря на территории регионов в "зеленой" зоне. Если при изменении регион переходит в "желтую" или "оранжевую" зону, заведение не может принимать новых детей, но те, кто уже находится в лагере, смогут закончить отдых.

Кроме того, к концу адаптивного карантина, который пока продлили до 31 августа, по всей Украине запрещается:

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- находиться в общественных местах, транспорте без респираторов или защитных масок, закрывающих нос и рот. Маски могут быть изготовлены самостоятельно;

- находиться на улицах без документов;

- без разрешения покидать места самоизоляции, обсервации;

- пересекать государственную границу Украины иностранцам и лицам без гражданства, если у них нет полиса (свидетельства, сертификата) страхования, выданного страховой компанией, зарегистрированной в Украине, или иностранной страховой компанией, которая имеет представительство в Украине и покрывает расходы, связанные с лечением COVID-19, обсервацией, и действует на срок пребывания в Украине;

- пересекать КПВВ с временно оккупированным Крымом и Донецкой и Луганской областями иностранцами и лицами без гражданства без наличия полиса (свидетельства, сертификата) страхования.

Напомним, 31 июля Центральная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций на заседании определила регионы по уровню распространения эпидемической опасности COVID-19.