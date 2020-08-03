В Украине за сутки зафиксировали почти тысячу новых случаев коронавируса

По состоянию на 9:00 понедельника, 3 августа, в Украине было 73 тысячи 158 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 1738 летальных, 39 тысяч 876 пациентов выздоровели.

За прошедшие сутки зафиксировано 990 новых случаев коронавируса, 333 человека выздоровели, а 13 — умерли, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

Указано, что всего было проведено 1 млн 67 тысяч 6 тестирований методом ПЦР.

Всего за сутки выписаны 333 пациента.

По регионам коронавирусная болезнь на данный момент обнаружена:

Винницкая область — 2815 случаев;

Волынская область — 3949 случаев;

Днепропетровская область — 1438 случаев;

Донецкая область — 898 случаев;

Житомирская область — 1948 случаев;

Закарпатская область — 5318 случаев;

Запорожская область — 846 случаев;

Ивано-Франковская область — 4914 случаев;

Кировоградская область — 711 случаев;

город Киев — 8554 случая;

Киевская область — 3845 случаев;

Львовская область — 9921 случай;

Луганская область — 128 случаев;

Николаевская область — 642 случая;

Одесская область — 3482 случая;

Полтавская область — 459 случаев;

Ровенская область — 6270 случаев;

Сумская область — 541 случай;

Тернопольская область — 3113 случаев;

Харьковская область — 3950 случаев;

Херсонская область — 230 случаев;

Хмельницкая область — 1189 случаев;

Черновицкая область — 6143 случая;

Черкасская область — 954 случая;

Черниговская область — 900 случаев.

При этом данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Известно, что исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями.

По состоянию на утро 3 августа в Центр поступило 1072 сообщения о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 126 тысяч 311 сообщений о подозрении на коронавирус.

Напомним, показатель летальности от коронавирусной болезни COVID-19 по Украине составляет 2,4%.