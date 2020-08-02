Названы регионы Украины с самой высокой смертностью от коронавируса

Показатель летальности от коронавирусной болезни COVID-19 по Украине составляет 2,4%.

Такие данные обнародовал Центр общественного здоровья Украины в Facebook.

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"Летальность по стране составляет 2,4%. Самый высокий показатель зафиксирован в Кировоградской (5,1%), Черкасской (3,9%) и Закарпатской (3,8%) областях", — говорится в сообщении.

По данным Центра общественного здоровья, наибольшее количество активных больных на 100 тысяч населения зарегистрировано во Львовской (285,1), Закарпатской (238) и Ивано-Франковской (218,5) областях.

Количество зарегистрированных активных больных по состоянию на 2 августа составляет 30 тысяч 900 человек.

При этом на стационарном лечении находится 4625 человек, из них 128 человек подключены к аппарату ИВЛ. Всего в госпитализации нуждались 18 тысяч 307 человек, в подключении к аппарату ИВЛ — 534 пациента.

Напомним, по состоянию на 2 августа в Украине лабораторно подтверждено 72 тысячи 168 случаев COVID-19, при этом 1112 — за последние сутки.

Как сообщалось, Украина участвует в программе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по глобальному доступу к вакцине от коронавируса.