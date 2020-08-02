В Украине за сутки подтвердили 1112 новых случаев коронавируса

По состоянию на 9:00 воскресенья, 2 августа, в Украине 72 тысячи 168 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 1725 летальных, 39 тысяч 543 пациента выздоровели.
За прошедшие сутки зафиксировано 1112 новых случаев коронавируса, 235 человек выздоровели, а 16 — умерли, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.
Указано, что всего было проведено 1 млн 58 тысяч 483 тестирования методом ПЦР.
По регионам коронавирусная болезнь на данный момент обнаружена:
Винницкая область — 2790 случаев;
Волынская область — 3888 случаев;
Днепропетровская область — 1421 случай;
Донецкая область — 898 случаев;
Житомирская область — 1921 случай;
Закарпатская область — 5267 случаев;
Запорожская область — 823 случая;
Ивано-Франковская область — 4795 случаев;
Кировоградская область — 710 случаев;
город Киев — 8452 случая;
Киевская область — 3823 случая;
Львовская область — 9783 случая;
Луганская область — 128 случаев;
Николаевская область — 621 случай;
Одесская область — 3414 случаев;
Полтавская область — 459 случаев;
Ровенская область — 6195 случаев;
Сумская область — 529 случаев;
Тернопольская область — 3086 случаев;
Харьковская область — 3862 случая;
Херсонская область — 230 случаев;
Хмельницкая область — 1180 случаев;
Черновицкая область — 6061 случай;
Черкасская область — 949 случаев;
Черниговская область — 883 случая.
При этом данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Известно, что исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями.
По состоянию на утро 2 августа 2020 года в Центр поступило 1163 сообщения о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 125 тысяч 239 сообщений о подозрении на коронавирус.
Напомним, по состоянию на утро 1 августа в Украине была зарегистрирована 71 тысяча 56 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 1 тысяча 709 летальных, 39 тысяч 308 пациентов выздоровели.