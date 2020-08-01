За сутки в Украине зарегистрировано 1 172 новых случая заражения COVID-19

По состоянию на 09:00 1 августа, в Украине зарегистрировано 71 тысяча 56 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 1 тысяча 709 летальных, 39 тысяч 308 пациентов выздоровели.

Об этом со ссылкой на Центр общественного здоровья сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

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По данным Минздрава, за минувшие сутки зафиксировано 1172 новых случая. Всего проведено 1 млн 46 тысяч 80 тестирования методом ПЦР. Всего за сутки выписаны 556 пациентов.

Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:

Винницкая область — 2 766 случаев;

Волынская область — 3 828 случаев;

Днепропетровская область — 1 413 случаев;

Донецкая область — 889 случаев;

Житомирская область — 1 896 случаев;

Закарпатская область — 5 210 случаев;

Запорожская область — 800 случаев;

Ивано-Франковская область — 4 680 случаев;

Кировоградская область — 704 случая;

город Киев — 8 342 случая;

Киевская область — 3 787 случаев;

Львовская область — 9 671 случай;

Луганская область — 127 случаев;

Николаевская область — 602 случая;

Одесская область — 3 215 случаев;

Полтавская область — 446 случаев;

Ровенская область — 6 111 случаев;

Сумская область — 509 случаев;

Тернопольская область — 3 035 случаев;

Харьковская область — 3 786 случаев;

Херсонская область — 227 случаев;

Хмельницкая область — 1 163 случая;

Черновицкая область — 5 964 случая;

Черкасская область — 942 случая;

Черниговская область — 843 случая.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями.

По состоянию на утро 1 августа 2020 года, в Центр поступило 1 тысяча 586 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 124 тысячи 76 сообщений о подозрении на COVID-19.

Напомним, по состоянию на 9:00 31 июля в Украине зарегистрировано 69 тысяч 884 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 1 тысяча 693 летальные, 38 тысяч 752 пациента выздоровели.