Происшествия 1 час назад

Эпидемия коронавируса в Украине имеет другой сценарий, чем в Европе — Минздрав

В Украине наблюдается меньшая смертность среди людей пожилого возраста

В Украине меньшая смертность от covid-19 среди пожилых людей. Фото: Getty Images В Украине меньшая смертность от covid-19 среди пожилых людей. Фото: Getty Images
В Украине меньшая смертность от covid-19 среди пожилых людей. Фото: Getty Images

Эпидемия коронавируса в Украине имеет отличия от сценария, который разворачивается в Европе.

В частности, в Украине наблюдается меньшая смертность среди людей пожилого возраста, заявила заместитель министра здравоохранения Ирина Микичак на брифинге в Ужгороде.

Кратко и по делу в Telegram

По ее словам, в Украине зафиксировано меньше случаев инфицирования среди пенсионеров, но наблюдается инфицирование среди детей и беременных.

"В Украине с начала эпидемии коронавируса подтверждена болезнь у 4500 детей, из них госпитализированы около 600. Кроме того, официально подтверждено более 500 случаев коронавирусной инфекции у беременных, в том числе два летальных", — рассказала Микичак.

В связи с этим в Минздраве просят беременных сразу обращаться к врачу при первых симптомах респираторной болезни.

Читайте также:
Коронавирус в Украине: самая важная информация (обновляется)

Также беременных призывают свести к минимуму пребывание в местах массового скопления людей.

Как сообщалось, за прошедшие сутки в Украине зафиксировано 920 новых случаев коронавируса, 310 человек выздоровели, а 15 — умерли.

Напомним, 24 июля в мире было зафиксировано 284 тысячи 196 новых случаев COVID-19, что стало новым мировым антирекордом.

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

В Украине за сутки зафиксировали 920 новых случаев коронавируса
В Украине за сутки зафиксировали 920 новых случаев коронавируса
Зеленский хочет, чтобы Украина была среди первых, кто получит вакцину от СOVID-19
Зеленский хочет, чтобы Украина была среди первых, кто получит вакцину от СOVID-19
В мире зафиксировали новый антирекорд случаев COVID-19 за сутки
В мире зафиксировали новый антирекорд случаев COVID-19 за сутки
Загрузка...
Новое видео
Александр Попов, экс-глава КГГА: "Я не совершал преступлений... у меня есть право вернуться в политику"

Новости дня

  1. Коронавирус в Украине: самая важная информация (обновляется)

  2. Спикер Зеленского Мендель заработала в июне больше президента

  3. Эпидемия коронавируса в Украине имеет другой сценарий, чем в Европе — Минздрав

  4. В Киеве "заминировали" жилой дом (ВИДЕО)

  5. Трускавец 2.0: как "комиссаров Зеленского" учили побеждать на местных выборах (ФОТО)

Загрузка...