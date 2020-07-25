В мире зафиксировали новый антирекорд случаев COVID-19 за сутки

В пятницу, 24 июля, в мире было зафиксировано 284 тысячи 196 новых случаев COVID-19, что стало новым мировым антирекордом.

Об этом свидетельствуют графики в последнем отчете Всемирной организации здравоохранения по коронавирусной ситуации.

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Указано, что наибольшее количество новых случаев 24 июля было зафиксировано в США — 69 тысяч 641, Бразилии — 67 тысяч 860, а также в Индии — 49 тысяч 310.

Как отмечается, именно эти 3 страны продолжают лидировать и в мировом антирейтинге по общему числу зафиксированных случаев COVID-19.

По состоянию на утро 25 июля в мире зарегистрировано 15 млн 947 тысяч 618 случаев коронавируса, при этом 9 млн 743 тысячи 590 человек выздоровели и 642 тысячи 829 умерли.

Как сообщалось, в Украине вновь резко возросло количество новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19 — за прошедшие сутки по состоянию на утро субботы зафиксировано 1106 новых инфицированных, 19 человек из числа ранее заболевших скончались, 611 выздоровели.

Напомним, 22 июля Кабинет министр Украины поддержал постановление о продлении адаптивного карантина до конца лета.

В зависимости от эпидемической ситуации, будут устанавливать "зеленые", "желтые", "оранжевые" и "красные" уровни опасности.