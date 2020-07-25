Коронавирус: Украина утвердила новые критерии для стран "красной зоны"

Украина изменила критерии определения стран со значительным уровнем распространения COVID-19, по прибытии из которых требуется самоизоляция, обсервациям или ПЦР-тест.

Об этом говорится в постановлении Кабинета министров о продлении адаптивного карантина, опубликованного на сайте правительства.

Так, страной "красной зоны", то есть со значительным уровнем распространения коронавируса, власти считают государство, в котором имеется один из следующих признаков:

- количество новых случаев регистрации болезни COVID-19 на 100 тысяч населения за последние 14 дней превышает количество таких случаев в Украине;

- прирост новых случаев регистрации болезни COVID-19 в государстве за последние 14 дней по сравнению с предыдущими 14 днями составляет более 30%.

На данный момент в "красной зоне" находятся, в частности, такие страны: США, ОАЭ, Сингапур, Канада, Сейшельские острова, Азербайджан, Мальдивы, Беларусь, Франция, Катар, Португалия, Молдова, Россия, Черногория, Бельгия, Саудовская Аравия, Казахстан, Израиль, Армения и другие.

В постановлении отмечается, что люди, которые прибыли из таких стран, будут обязаны установить и активировать мобильное приложение системы контроля. Если человек не имеет возможности установить такое приложение, он будет обязан пройти обсервацию.

В то же время самоизоляция и обсервация после въезда в Украину не нужна, если человек получил отрицательный результат ПЦР-теста на COVID-19, который провели после пересечения границы или не позднее чем за двое суток до этого.

Указано, что перечень государств с широким распространением COVID-19 формирует Министерство здравоохранения и пересматривает каждую неделю.

Напомним, 22 июля Кабинет министр Украины поддержал постановление о продлении адаптивного карантина до конца лета.

В зависимости от эпидемической ситуации будут устанавливать "зеленые", "желтые", "оранжевые" и "красные" уровни опасности. При этом мониторинг уровня опасности буду проводить по таким показателям:

- загруженность коек в учреждениях здравоохранения составляет более 50%;

- среднее количество ПЦР-исследований и ИФА-тестов менее 24 на 100 тысяч населения в течение недели;

- коэффициент выявления случаев коронавируса более 11%;

- показатель динамики прироста случаев COVID-19 более 10%.