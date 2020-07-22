Кабмин продлил адаптивный карантин в Украине до 31 августа (ОБНОВЛЕНО)

Кабинет министров Украины продлил адаптивный карантин до 31 августа.

Такое решение украинское правительство приняло на очередном заседании в среду, 22 июля.

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"Это новое постановление, которое предлагается использовать с 1 по 31 августа. Оно будет регламентировать установление карантина на территории Украины. В чем его отличие? В зависимости от эпидемиологической ситуации в регионе или отдельных административно-территориальных единиц устанавливается "зеленый", "желтый", "оранжевый" и "красный" уровень эпидемиологической опасности. Уровень будет определяться автоматизированным программным обеспечением на основе определенных алгоритмов и собранных данных. Базовым уровнем мониторинга является уровень области", — отметил министр здравоохранения Максим Степанов.

Напомним, правительство 17 июня продлило действие адаптивного карантина до 31 июля 2020 года и увеличило количество показателей, необходимых для ужесточения противоэпидемических мер. Среди критериев, по которым определяется необходимость ужесточения противоэпидемических мероприятий в регионах, в частности, загруженность коек — более 50%; среднее количество ПЦР и ИФА-тестов — менее 24 на 100 тысяч населения в течение последних семи дней; коэффициент выявления случаев инфицирования COVID-19 — более 11%; показатель динамики роста случаев инфицирования COVID-19 — более восьми случаев 100 тысяч населения.

Позже появилась информация, что Кабмин продлит адаптивный карантин и после 31 июля. Изначально планировалось продление на две недели — до 14 августа.

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При этом с 22 июня в областях Украины решение об усилении карантина принимают местные власти. В частности, карантин теперь будут усиливать в регионах, где: загруженность коек в учреждениях здравоохранения составляет более 50%; среднее количество ПЦР-исследований и ИФА-тестов менее 24 на 100 тысяч населения в течение недели; коэффициент выявления случаев коронавируса более 11%; показатель динамики роста случаев COVID-19 более 10%.

Усиление вводится и прекращается на основании решения региональной комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС, которое будут принимать по представлению главного государственного санитарного врача региона, с учетом оценки эпидемической ситуации.