В Минздраве не исключают введения жесткого карантина в некоторых регионах

Если тенденции на стремительный рост количества инфицированных COVID-19 в Украине будут сохраняться, необходимо будет возвращаться к жестким карантинным мероприятиям.

Такое заявление сегодня, 19 июня, сделал министр здравоохранения Украины Максим Степанов во время брифинга по итогам заседания правительства.

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По его словам, усиление карантина будет введено, если строгий надзор за соблюдением карантинных мер не окажется эффективным.

"Нынешние рекомендации Минздрава не предусматривают такого жесткого карантина, который у нас был два месяца назад. Но если их придерживаться, у нас не будет такого уровня заболеваемости. Иначе в дальнейшем это может привести к введению жесткого карантина в определенных регионах, в рамках адаптивного карантина. Уже со следующей недели будет усилен контроль за соблюдением противоэпидемических мероприятий", — заявил Степанов.

Глава Минздрава также подчеркнул необходимость усиления контроля за соблюдением карантина и привлечения его нарушителей к ответственности.

В частности, для этого должны привлекаться силы Национальной полиции и Госпотребслужбы, которые проверяют работу учреждений и поведение людей в общественных местах.

"Если вы в общественном месте не пользуетесь маской, то вам грозит штраф в 17 тысяч грн. Если вы владелец заведения, в котором нарушаются правила карантина, вам грозит штраф от 170 до 340 тысяч грн", — заявил Степанов.

Как сообщалось ранее, 17 июня Кабинет министров Украины на заседании продлил адаптивный карантин до 31 июля.

При этом, по состоянию на воскресенье, 14 июня, к ослаблению карантина не были готовы Киев и десять областей Украины.

Как отмечают в Минздраве, переход областей ко второму этапу карантина, который предусматривает ослабление карантина, возможен при условии соответствия эпидемической ситуации в области определенным критериям.

Напомним, за прошедшие сутки в Украине зафиксирован 921 новый случай инфицирования COVID-19, что является рекордным показателем суточной заболеваемости с начала эпидемии в Украине