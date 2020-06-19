Украина установила новый антирекорд по заболеваемости COVID-19

За прошедшие сутки в Украине зафиксирован 921 новый случай COVID-19, что является рекордным показателем суточной заболеваемости с начала эпидемии в Украине.

Об этом со ссылкой на Центр общественного здоровья сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

По данным Минздрава, за вчерашний день от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, умерли 19 человек. Всего с начала эпидемии в Украине от COVID-19 скончались 985 человек.

За это время 6 тысяч 33 пациента выздоровели. Всего на сегодняшний день проведено 542 тысячи 247 тестирований методом ПЦР.

Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:

Винницкая область — 1 596 случаев;

Волынская область — 1 673 случая;

Днепропетровская область — 1 021 случай;

Донецкая область — 350 случаев;

Житомирская область — 1 201 случай;

Закарпатская область — 1 960 случаев;

Запорожская область — 547 случаев;

Ивано-Франковская область — 1 940 случая;

Кировоградская область — 604 случая;

город Киев — 4 176 случаев;

Киевская область — 2 142 случая;

Львовская область — 3 540 случаев;

Луганская область — 71 случай;

Николаевская область — 338 случаев;

Одесская область — 1 200 случаев;

Полтавская область — 289 случаев;

Ровенская область — 2 693 случая;

Сумская область — 246 случаев;

Тернопольская область — 1 605 случаев;

Харьковская область — 1 744 случая;

Херсонская область — 185 случаев;

Хмельницкая область — 608 случаев;

Черновицкая область — 4 211 случаев;

Черкасская область — 585 случаев;

Черниговская область — 459 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями.

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По состоянию на утро 19 июня 2020 в Центр поступило 1 192 сообщения о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 76 946 сообщений о подозрении на COVID-19.

Напомним, по состоянию на 9:00 среды, 17 июня, в Украине 33 тысячи 234 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, из них 943 летальных, 14 тысяч 943 пациента выздоровели.