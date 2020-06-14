Общество 1 час назад

К ослаблению карантина не готовы 10 областей Украины — Минздрав

Переход областей ко второму этапу карантина, который предусматривает ослабление карантина, возможен при условии соответствия эпидемической ситуации определенным критериям

Фото: 5 канал Фото: 5 канал
Фото: 5 канал

По состоянию на воскресенье, 14 июня, к ослаблению карантина не готовы Киев и десять областей Украины.

Об этом говорится в сообщении Министерства здравоохранения.

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Как отмечают в Минздраве, переход областей ко второму этапу карантина, который предусматривает ослабление карантина, возможен при условии соответствия эпидемической ситуации в области определенным критериям.

Эти критерии отражают контроль за передачей вируса, уровень способности лечебной сети, учреждений эпидемиологического профиля и системы здравоохранения в целом противодействовать распространению острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2 и, соответственно, позволяют контролировать эпидемическую ситуацию на достигнутом на текущую дату уровне:

1) инцидентность (количество новых случаев COVID-19 за последние 7 дней в 100 тысяч населения) составляет менее 12 на 100 тысяч населения (недельный уровень заболеваемости 100 тысяч населения в период условного пике эпидемии по Украине + 50%);

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2) загруженность коек в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным случаем COVID-19, составляет менее 50% (достаточное количество для обеспечения стационарной помощи больным при определенном уровне заболеваемости и с учетом резерва на случай ее роста)

3) охват тестированием не ниже уровня инцидентности — то есть среднее количество тестирований (методами полимеразной цепной реакции и иммуноферментного анализа) в течение последних 7 дней составляет более 12 на 100 тысяч населения.

На сегодняшний день этот показатель превышен в следующих регионах:

Киев — 16,38;

Винницкая область — 16,64;

Волынская область — 33,55;

Житомирская область — 13,58;

Закарпатская область — 24,73;

Ивано-Франковская область — 12,14;

Львовская область — 26,92;

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Ровенская область — 25,59;

Тернопольская область — 14,64;

Черновицкая область — 30,74.

Напомним, по состоянию на утро 14 июня в Украине выявлено 648 новых случаев инфицирования COVID-19, девять человек из числа ранее заболевших скончались, 106 выздоровели.

Ранее главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что количество людей, у которых обнаружили коронавирусную инфекцию COVID-19, связано со смягчением карантинных мер.

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