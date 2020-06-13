Украина установила новый антирекорд по заражению COVID-19

В Украине третий день подряд фиксируется значительное количество новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19.

Как сообщает сайт Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны (СНБО), по состоянию на 13 июня, в Украине зафиксирован новый антирекорд — 753 инфицированных за сутки, 10 человек из числа ранее заболевших скончались, 409 выздоровели.

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По данным СНБО, ранее сообщалось о 683 новых случаях инфицирования за сутки, 11 июня было 689 новых инфицированных, 10 июня — 525 заболевших, 9 июня сообщалось о 394 новых случаях.

В СНБО также сообщают, что количество инфицированных нарастающим итогом превысило 30 тысяч и составило на утро субботы 30 тысяч 506 человек, 13 тысяч 976 выздоровели, 880 умерли.

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На сегодняшний день в Украине COVID-19 заражены 15 тысяч 650 человек, что на 334 больше, чем днем ранее.

Наибольшее число подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией за сутки во Львовской области — 132, в Закарпатской области — 77 и в Киеве — 72 случая.

Напомним, по состоянию на 9:00 пятницы, 12 июня, в Украине 29 тысяч 753 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, из них 870 летальных, 13 тысяч 567 пациентов выздоровели.