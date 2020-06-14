От COVID-19 умерло уже около 900 украинцев — СНБО

По состоянию на утро 14 июня, в Украине выявлено 648 новых случаев инфицирования COVID-19, девять человек из числа ранее заболевших скончались, 106 выздоровели.

Об этом сообщается на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны (СНБО).

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По данным СНБО, количество инфицированных в Украине нарастающим итогом составило на утро воскресенья 31 тысячу 154 человек, 14 тысяч 82 человека выздоровели, 889 умерли.

Сейчас в Украине Covid-19 болеет 16 183 человека, что на 533 больше, чем днем ранее.

Наибольшее число подтвержденных случаев заражения Covid-19 за сутки во Львовской области — 139, в Киеве — 66 и в Закарпатской области — 49 случаев.

Напомним, по по состоянию на 13 июня в Украине зафиксирован новый антирекорд — 753 инфицированных за сутки, 10 человек из числа ранее заболевших скончались, 409 выздоровели.

Ранее главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что количество людей, у которых обнаружили коронавирусную инфекцию COVID-19, связано со смягчением карантинных мер.