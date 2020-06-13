Общество 1 час назад

В Минздраве объяснили, чем вызвана новая вспышка коронавируса

Ляшко заявил, что есть значительные нарушения со стороны субъектов хозяйствования, которые обещали придерживаться противоэпидемических норм

Фото: 5 канал Фото: 5 канал
Фото: 5 канал

Увеличение количества людей, у которых обнаружили коронавирусную инфекцию COVID-19, связано со смягчением карантинных мер.

Об этом сегодня, 13 июня, на брифинге заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко.

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"Мы связываем увеличение количества случаев обнаружения коронавирусной болезни, которые регистрируются на протяжении последних трех дней, со смягчением карантинных мер", — сказал главный санврач.

По его словам, есть значительные нарушения со стороны субъектов хозяйствования, которые обещали придерживаться противоэпидемических норм.

"Мы видим значительные нарушения, как перевозчиками, так и другими организациями. В каждом шестом объекте, который проверяют инспекторы Госпродпотребслужбы, есть те или иные нарушения", — заявил Ляшко.

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Напомним, в Украине третий день подряд фиксируется значительное количество новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19.

По данным СНБО, ранее сообщалось о 683 новых случаях инфицирования за сутки, 11 июня было 689 новых инфицированных, 10 июня — 525 заболевших, 9 июня сообщалось о 394 новых случаях.

В СНБО также сообщают, что количество инфицированных нарастающим итогом превысило 30 тысяч и составило на утро субботы 30 тысяч 506 человек, 13 тысяч 976 выздоровели, 880 умерли.

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