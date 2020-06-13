Из-за COVID-19 в странах ЕС зафиксирован рекордный спад производства — Евростат

В апреле 2020 года промышленное производство в странах ЕС из-за карантинных мер резко снизилось и достигло самых низких за последние примерно 25 лет показателей, сообщает Deutsche Welle со ссылкой на европейское статистическое ведомство Евростат.

Из-за пандемии коронавируса в промышленности стран Европы зафиксирован рекордный спад.

Так, по данным издания, в прошлом месяце, по сравнению с мартом, промышленное производство в еврозоне сократилось на 17,1%, а в Евросоюзе — на 17,3%, без учета сезонных колебаний.

В сравнении с апрелем 2019 года, снижение составило 28% по еврозоне и 27,2% по всему ЕС.

Речь идет о самых низких показателях с середины 1990-х годов. Например, из-за финансового кризиса в конце 2008 и начале 2009 года промышленное производство в Европе сократилось на 3-4% по сравнению с предыдущим месяцем.

Сильнее всего промышленность сократилась в Венгрии (минус 30,5% по сравнению с мартом) и Люксембурге (минус 43,9% по сравнению с апрелем 2019 года).

Наименьшие потери понесли такие страны как Финляндия (минус 2,2% по сравнению с мартом), Мальта и Ирландия (минус 3,1% и плюс 5,5% по сравнению с апрелем 2019 года соответственно).

В Германии промышленность сократилась на 21% по сравнению с мартом и на 30,2% по сравнению с апрелем прошлого года.

Евросоюз состоит из 27 стран, 19 из которых имеют общую валюту евро.

Из-за карантинных мер, принятых для предотвращения распространения коронавируса, в странах Европы, как и во многих других государствах мира, была приостановлена работа фабрик и заводов.

Ранее сразу нескольким странам Европы предсказали проблемы из-за слишком дорогостоящих программ помощи людям и компаниям, пострадавших от коронавируса.