В Минздраве назвали поведение украинцев "карантинной анархией"

На сегодняшний день поведение граждан Украины с точки зрения соблюдения правил карантина можно назвать "анархией".

Такое мнение в эфире программы "Право на власть" высказал министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

Подпишитесь на канал DELO.UA

По его словам, сейчас главной задачей является прекращение роста заболеваемости коронавирусной инфекции COVID-19.

"Об этом надо задуматься и придерживаться тех рекомендаций министерства, которые даются. Потому что, извините, анархия, которая происходит с точки зрения соблюдения правил — надо посмотреть на улице, что происходит в наших ресторанах, клубах, барах, что происходит на пляжах в Одессе, достаточно трудно говорить, что в такой способ мы можем сдерживать распространение коронавирусной болезни", — отметил Степанов.

Министр подчеркнул, что граждане должны обратить внимание на то, что растет как заболеваемость COVID-19, так и количество госпитализированных и умерших.

Степанов пояснил, что существуют определенные законодательно установленные инструменты контроля за соблюдением ограничительных мер, которые есть в Национальной полиции, Госпотребслужбе и других органах исполнительной власти.

Он добавил, что Минздрав контролирует ситуацию по оказанию медицинской помощи при заболевании COVID-19, анализирует статистическую информацию, на основе чего и предлагаются изменения в адаптивный карантин.

Как сообщалось ранее, 17 июня Кабинет министров Украины на заседании продлил адаптивный карантин до 31 июля.

При этом, по состоянию на воскресенье, 14 июня, к ослаблению карантина не были готовы Киев и десять областей Украины.

Как отмечают в Минздраве, переход областей ко второму этапу карантина, который предусматривает ослабление карантина, возможен при условии соответствия эпидемической ситуации в области определенным критериям.

Напомним, за прошедшие сутки в Украине зафиксирован 921 новый случай инфицирования COVID-19, что является рекордным показателем суточной заболеваемости с начала эпидемии в Украине