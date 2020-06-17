Кабмин продлит адаптивный карантин до августа

Кабинет министров Украины продлил адаптивный карантин до 31 июля.

Такое решение правительство приняло на заседании 17 июня.

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"Учитывая рост количества коронабольных, мы продолжим действие адаптивного карантина до 31 июля этого года. Также сегодня на заседании правительства мы рассмотрим предложенный Министерством здравоохранения обновленный подход к адаптивному карантину, который предусматривает возможность усиления карантина в определенных отдельных регионах. Если этого будет требовать ситуация", — заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Глава правительства отметил, что только за последние семь дней коронавирусом заболело 4853 человека. Это, по его словам, самое большое число за все время пандемии в Украине.

Напомним, что по состоянию на воскресенье, 14 июня, к ослаблению карантина не готовы Киев и десять областей Украины. Как отмечают в Минздраве, переход областей ко второму этапу карантина, который предусматривает ослабление карантина, возможен при условии соответствия эпидемической ситуации в области определенным критериям.

Эти критерии отражают контроль за передачей вируса, уровень способности лечебной сети, учреждений эпидемиологического профиля и системы здравоохранения в целом противодействовать распространению острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2 и, соответственно, позволяют контролировать эпидемическую ситуацию на достигнутом на текущую дату уровне:

1) инцидентность (количество новых случаев COVID-19 за последние 7 дней в 100 тысяч населения) составляет менее 12 на 100 тысяч населения (недельный уровень заболеваемости 100 тысяч населения в период условного пика эпидемии по Украине + 50%);

2) загруженность коек в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным случаем COVID-19, составляет менее 50% (достаточное количество для обеспечения стационарной помощи больным при определенном уровне заболеваемости и с учетом резерва на случай ее роста);

3) охват тестированием не ниже уровня инцидентности — то есть среднее количество тестирований (методами полимеразной цепной реакции и иммуноферментного анализа) в течение последних 7 дней составляет более 12 на 100 тысяч населения.