После 31 июля Кабмин планирует продлить карантин еще на две недели — СМИ

Кабинет министров Украины планирует на следующей неделе рассмотреть необходимость продления карантина. Отмечается, что ограничительные меры могут продолжить на две недели.

Об этом заявил источник в Министерстве здравоохранения в комментарии агентству "Интерфакс-Украина".

"На следующей неделе будет заседание Кабмина, на котором будут рассматривать вопросы необходимости продления карантина", — отметил он, уточнив — речь идет о продлении адаптивного карантина по регионам.

Еще один источник в комментарии "Сегодня" подчеркнул, что "сейчас идет дискуссия о продлении карантина и о том, в каком виде его продлевать". После 31 июля карантин может быть продлен еще на 2 недели — до 14 августа. "С большей долей вероятности карантин будет продлен после 31 июля. Продолжены будут те карантинные меры, которые показали свою эффективность. Те, которые оказались неэффективными, будут отменены", — рассказали в Минздраве.

По данным источника в ведомстве, эффективными оказались: соблюдение социальной дистанции, ограничительные меры, касающиеся транспорта, в том числе и его обработка. "Эти требования универсальны для всех областей, независимо от уровня заболеваемости", — отмечают в министерстве.

При этом, если ситуация в той или иной области будет ухудшаться, то в первую очередь будет приостановлена деятельность стадионов и спортзалов. "Еще нет проекта постановления, над ним пока идет работа. Но дискуссия идет о том, что целесообразно установить карантин на 2 недели, потому как у COVID-19 такой срок инкубационного периода", — рассказали нам в Минздраве.

Отметим, Кабмин 17 июня продлил действие адаптивного карантина до 31 июля 2020 года и увеличил количество показателей, необходимых для ужесточения противоэпидемических мер. Среди критериев, по которым определяется необходимость ужесточения противоэпидемических мероприятий в регионах, в частности, загруженность коек — более 50%; среднее количество ПЦР и ИФА-тестов — менее 24 на 100 тысяч населения в течение последних семи дней; коэффициент выявления случаев инфицирования COVID-19 — более 11%; показатель динамики роста случаев инфицирования COVID-19 — более восьми случаев 100 тысяч населения.

Напомним, что по данным Министерства здравоохранения в Украине не готовы ослаблять карантин по коронавирусу 7 областей.