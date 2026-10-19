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Банкротство в Украине набирает обороты: где больше должников и кто они

банкротство
Банкротство в Украине набирает обороты / Depositphotos

За девять месяцев 2026 года в Украине зафиксировали 1293 дела о неплатежеспособности физических лиц — на 37% больше, чем за аналогичный период в прошлом году. Число таких дел растет уже четвертый год подряд.

Как пишет Dilo, об этом информирует Opendatbote.

Неплатежеспособность украинцев

Больше всего дел приходится на Киев, Киевскую и Львовскую области.

Всего с начала 2021 года в Украине зафиксировано 5014 случаев участия физических лиц по делам о неплатежеспособности.

Число дел о банкротстве физических лиц в Украине увеличивается с 2023 года. После сокращения показателя в первый год полномасштабной войны он начал восстанавливаться.

В 2021 году было зафиксировано 496 дел о неплатежеспособности физлиц, в 2022 году – 374, в 2023 году – 576, а в 2024 году – 927.

В 2025 году количество дел достигло 1348. За девять месяцев 2026 года показатель уже составляет 1293 – это примерно на 40% больше, чем за весь 2024 год, и почти соответствует результату предыдущего года.

Женщины впервые перевесили по делам о банкротстве

За девять месяцев 2026 года среди лиц по делам о неплатежеспособности женщин оказалось больше мужчин. На женщин приходится 685 случаев, на мужчин – 608. Таким образом, доля женщин составляет около 53% общего количества.

В прошлом году соотношение было противоположным: мужчины составляли 51% человек по таким делам.

Чаще процедуру банкротства проходят украинцы в возрасте от 25 до 45 лет. На эту категорию приходится 876 человек, или 67,7% от общего количества.

Еще 304 человека, или 23,5%, старше 45 лет. Младше 25 лет - 113, что составляет 8,7%. Самому младшему участнику дела о банкротстве в 2026 году исполнилось 20 лет, самому старшему – 77.

Фото 2 — Банкротство в Украине набирает обороты: где больше должников и кто они

В каких регионах больше всего дел о банкротстве

Наибольшее количество дел о неплатежеспособности физических лиц за девять месяцев 2026 года зафиксировали в Киеве – 228. На втором месте Киевская область со 130 делами, на третьем – Львовская область из 109.

Совокупно на эти три региона приходится более трети всех зафиксированных случаев.

Самое стремительное количество дел возросло в Кировоградской области: с 20 за январь-сентябрь 2025 года до 43 за аналогичный период 2026-го. Это на 115% больше.

В Киевской области показатель увеличился на 85,7% - до 130 дел, а в Тернопольской - на 64,3%, до 46. Значительный рост также зафиксировали в Харьковской области - на 59,4%, до 51 дела, и в Киеве - на 57,2%, до 228.

В то же время в ряде регионов количество дел сократилось. В Винницкой области показатель уменьшился с 77 до 63, или на 18,2%. На Одесщине он составил 64 дела по сравнению с 68 годом ранее, а на Николаевщине — 11 против 16.

Фото 3 — Банкротство в Украине набирает обороты: где больше должников и кто они

Что нужно знать о банкротстве физических лиц

Возможность официально признать себя неплатежеспособным физлица в Украине получили в октябре 2019 года. Инициировать процедуру может сам должник, тогда как кредиторы не вправе самостоятельно подавать заявление о банкротстве физического лица.

Признание неплатежеспособности не означает автоматического списания всех долгов. В рамках процедуры часть обязательств могут погашаться на средства продажи имущества должника. В частности, задолженность по уплате алиментов не подлежит списанию.

Процедура также предусматривает некоторые ограничения после ее завершения. В течение пяти лет человек должен в письменном виде сообщать о факте своей неплатежеспособности перед заключением договоров займа, кредитных договоров или договоров поручительства. Кроме того, повторно инициировать процедуру банкротства нельзя, если предыдущие долги не погашены в установленном порядке.

Напомним, Кабинет министров одобрил дорожную карту поэтапного пересмотра и отмены мораториев, ограничивающих принудительное исполнение судебных решений и процедуры банкротства в отношении государственных предприятий. Первыми, ориентировочно до 2030 года, изменения должны охватить предприятия, не имеющие стратегического значения для экономики и безопасности государства.

Автор:
Ольга Опенько

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