Банкрутство в Україні набирає обертів: де найбільше боржників і хто вони

За дев’ять місяців 2026 року в Україні зафіксували 1 293 справи про неплатоспроможність фізичних осіб - на 37% більше, ніж за аналогічний період торік. Кількість таких справ зростає вже четвертий рік поспіль.

Як пише Dilo, про це інформує Opendatbote.

Неплатоспроможність українців

Найбільше справ припадає на Київ, Київську та Львівську області.

Загалом від початку 2021 року в Україні зафіксували 5014 випадків участі фізичних осіб у справах про неплатоспроможність.

Кількість справ про банкрутство фізичних осіб в Україні збільшується з 2023 року. Після скорочення показника у перший рік повномасштабної війни він почав відновлюватися.

У 2021 році було зафіксовано 496 справ про неплатоспроможність фізосіб, у 2022 році - 374, у 2023 році - 576, а у 2024 році - 927.

У 2025 році кількість справ сягнула 1348. За дев’ять місяців 2026 року показник уже становить 1293 —-це приблизно на 40% більше, ніж за весь 2024 рік, і майже відповідає результату попереднього року.

Жінки вперше переважили у справах про банкрутство

За дев’ять місяців 2026 року серед осіб у справах про неплатоспроможність жінок виявилося більше, ніж чоловіків. На жінок припадає 685 випадків, на чоловіків - 608. Таким чином, частка жінок становить близько 53% загальної кількості.

Торік співвідношення було протилежним: чоловіки становили 51% осіб у таких справах.

Найчастіше процедуру банкрутства проходять українці віком від 25 до 45 років. На цю категорію припадає 876 осіб, або 67,7% загальної кількості.

Ще 304 особи, або 23,5%, старші за 45 років. Молодших за 25 років - 113, що становить 8,7%. Наймолодшому учаснику справи про банкрутство у 2026 році виповнилося 20 років, найстаршому - 77.

У яких регіонах найбільше справ про банкрутство

Найбільшу кількість справ про неплатоспроможність фізичних осіб за дев’ять місяців 2026 року зафіксували в Києві - 228. На другому місці Київська область зі 130 справами, на третьому - Львівська область зі 109.

Сукупно на ці три регіони припадає понад третина всіх зафіксованих випадків.

Найстрімкіше кількість справ зросла на Кіровоградщині: з 20 за січень–вересень 2025 року до 43 за аналогічний період 2026-го. Це на 115% більше.

На Київщині показник збільшився на 85,7% - до 130 справ, а на Тернопільщині - на 64,3%, до 46. Значне зростання також зафіксували в Харківській області - на 59,4%, до 51 справи, та в Києві - на 57,2%, до 228.

Водночас у низці регіонів кількість справ скоротилася. На Вінниччині показник зменшився з 77 до 63, або на 18,2%. На Одещині він становив 64 справи проти 68 роком раніше, а на Миколаївщині — 11 проти 16.

Що потрібно знати про банкрутство фізичних осіб

Можливість офіційно визнати себе неплатоспроможним фізичні особи в Україні отримали у жовтні 2019 року. Ініціювати процедуру може сам боржник, тоді як кредитори не мають права самостійно подавати заяву про банкрутство фізичної особи.

Водночас визнання неплатоспроможності не означає автоматичного списання всіх боргів. У межах процедури частину зобов’язань можуть погашати коштом продажу майна боржника. Зокрема, заборгованість зі сплати аліментів не підлягає списанню.

Процедура також передбачає певні обмеження після її завершення. Протягом п’яти років людина повинна письмово повідомляти про факт своєї неплатоспроможності перед укладенням договорів позики, кредитних договорів або договорів поруки. Крім того, повторно ініціювати процедуру банкрутства не можна, якщо попередні борги не погашені в установленому порядку.

Нагадаємо, Кабінет міністрів схвалив дорожню карту поетапного перегляду та скасування мораторіїв, які обмежують примусове виконання судових рішень і процедури банкрутства щодо державних підприємств. Першими, орієнтовно до 2030 року, зміни мають охопити підприємства, які не мають стратегічного значення для економіки та безпеки держави.