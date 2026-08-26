Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

44,67

--0,03

EUR

52,09

--0,07

Готівковий курс:

USD

44,78

44,69

EUR

52,15

52,00

Editorial Series

Школа малого

бізнесу
Business Rankings

Ветеранська
економіка
Джерелоенергії

Джерело
енергії
Delo Index

Туристична
нерухомість
ТОП 100

Найкращі 
роботодавці 2026
Nexus: територіярозвитку стартапів

Nexus: територія

розвитку стартапів
ТОП 100

ТОП-50 лідерів 

українського бізнесу
Delo Index

Вільна 
енергія 2.0
Business Rankings AI Лідери
ТОП 100

ТопФінанс-2026
Editorial Projects

20 років 
Delo.ua
ТОП 100

Лідери
бізнес-репутації
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Боржникам банків-банкрутів продовжили реструктуризацію кредитів: хто може скористатися програмою

гривні
Позичальникам банків, що ліквідуються, продовжили реструктуризацію боргів / Depositphotos

Фонд гарантування вкладів подовжив дію спрощеної програми реструктуризації кредитів для фізичних осіб до 31 серпня 2027 року, зберігши символічну ставку 0,001% річних за певних умов.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба ФГВФО.

За даними Фонду, протягом 2026 року позичальники за програмами реструктуризації погасили 144,8 млн грн. Від початку 2022 року надходження від позичальників до банків, що ліквідуються, перевищили 1,58 млрд грн.

Умови для фізосіб

До програми можуть приєднатися фізособи-позичальники, крім тих, чиї борги вже реструктуризовані за рішеннями або нормативними актами Фонду.

Для учасників програми встановлюється ставка 0,001% річних та комісія 1 копійка. При цьому потрібно щомісяця сплачувати:

  • не менше 10 тис. грн за іпотечними кредитами; 
  • 1 тис. грн за іншими кредитами; 
  • 5 тис. грн за картковими кредитами на понад 100 тис. грн.

Щоб приєднатися, потрібно подати до банку заяву та здійснити платіж за кредитом. Якщо борг не буде повністю погашений до завершення ліквідації банку, залишок реструктуризованої заборгованості продається в останню чергу.

Умови для юросіб і ФОП

Для юридичних сіб і ФОП діють окремі умови реструктуризації: перший внесок — 5%, щомісячне погашення основного боргу та повне погашення заборгованості до завершення ліквідації банку. Ставка становить 0,1% річних при строку до 18 місяців; 3% — на 19–24 місяці; 5% — понад два роки.

У Фонді наголосили, що юрособам і ФОП, які мають кредит у банку, що ліквідується, потрібно звернутись до банку-кредитора для консультації щодо необхідного пакету документів і подальшого плану дій для проведення реструктуризації.

Нагадаємо, станом на кінець травня позичальники банків-банкрутів від початку повномасштабної війни погасили понад 1,5 млрд грн заборгованості через механізми реструктуризації кредитів.

Автор:
Тетяна Ковальчук

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності