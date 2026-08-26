Боржникам банків-банкрутів продовжили реструктуризацію кредитів: хто може скористатися програмою

Фонд гарантування вкладів подовжив дію спрощеної програми реструктуризації кредитів для фізичних осіб до 31 серпня 2027 року, зберігши символічну ставку 0,001% річних за певних умов.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба ФГВФО.

За даними Фонду, протягом 2026 року позичальники за програмами реструктуризації погасили 144,8 млн грн. Від початку 2022 року надходження від позичальників до банків, що ліквідуються, перевищили 1,58 млрд грн.

Умови для фізосіб

До програми можуть приєднатися фізособи-позичальники, крім тих, чиї борги вже реструктуризовані за рішеннями або нормативними актами Фонду.

Для учасників програми встановлюється ставка 0,001% річних та комісія 1 копійка. При цьому потрібно щомісяця сплачувати:

не менше 10 тис. грн за іпотечними кредитами;

1 тис. грн за іншими кредитами;

5 тис. грн за картковими кредитами на понад 100 тис. грн.

Щоб приєднатися, потрібно подати до банку заяву та здійснити платіж за кредитом. Якщо борг не буде повністю погашений до завершення ліквідації банку, залишок реструктуризованої заборгованості продається в останню чергу.

Умови для юросіб і ФОП

Для юридичних сіб і ФОП діють окремі умови реструктуризації: перший внесок — 5%, щомісячне погашення основного боргу та повне погашення заборгованості до завершення ліквідації банку. Ставка становить 0,1% річних при строку до 18 місяців; 3% — на 19–24 місяці; 5% — понад два роки.

У Фонді наголосили, що юрособам і ФОП, які мають кредит у банку, що ліквідується, потрібно звернутись до банку-кредитора для консультації щодо необхідного пакету документів і подальшого плану дій для проведення реструктуризації.

Нагадаємо, станом на кінець травня позичальники банків-банкрутів від початку повномасштабної війни погасили понад 1,5 млрд грн заборгованості через механізми реструктуризації кредитів.