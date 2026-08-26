Должникам банков-банкротов продолжили реструктуризацию кредитов: кто может воспользоваться программой

Фонд гарантирования вкладов продлил действие упрощенной программы реструктуризации кредитов для физических лиц до 31 августа 2027 года, сохранив символическую ставку 0,001% годовых при определенных условиях.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-лужба ФГВФЛ.

По данным Фонда, за 2026 год заемщики по программам реструктуризации погасили 144,8 млн грн. С начала 2022 года поступления от заемщиков в ликвидируемые банки превысили 1,58 млрд грн.

Условия для физлиц

К программе могут присоединиться физлица-заемщики, кроме тех, чьи долги уже реструктуризированы по решениям или нормативным актам Фонда.

Для участников программы устанавливается ставка 0,001% годовых и комиссия 1 копейка. При этом нужно ежемесячно платить:

не менее 10 тыс. грн. по ипотечным кредитам;

1 тыс. грн по другим кредитам;

5 тыс. грн по карточным кредитам более чем на 100 тыс. грн.

Чтобы присоединиться, нужно подать заявление в банк и осуществить платеж по кредиту. Если долг полностью погашен до завершения ликвидации банка, остаток реструктуризированной задолженности продается в последнюю очередь.

Условия для юрлиц и ФЛП

Для юридических лиц и ФЛП действуют отдельные условия реструктуризации: первый взнос – 5%, ежемесячное погашение основного долга и полное погашение задолженности до завершения ликвидации банка. Ставка составляет 0,1% годовых при сроке 18 месяцев; 3% - на 19-24 месяца; 5% - более двух лет.

В Фонде отметили, что юрлицам и ФЛП, имеющим кредит у ликвидируемого банка, нужно обратиться к банку-кредитору для консультации относительно необходимого пакета документов и последующего плана действий для проведения реструктуризации.

Напомним, по состоянию на конец мая заемщики банков-банкротов с начала полномасштабной войны погасили более 1,5 млрд грн задолженности из-за механизмов реструктуризации кредитов.