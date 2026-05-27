Украинцы погасили более 1,5 млрд грн долгов во время войны

Заемщики банков, которые находятся в управлении Фонда гарантирования вкладов физических лиц, с начала полномасштабной войны погасили более 1,5 млрд грн задолженности из-за механизмов реструктуризации кредитов.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на ФГВФЛ .

По данным Фонда, только в апреле 2026 года в ликвидируемые банки по программам реструктуризации поступило 17,4 млн грн. Общий объем погашений с начала 2022 года достиг 1,509 млрд. грн.

В Фонде объясняют, что заемщики все чаще выбирают реструктуризацию как способ урегулирования долгов без дополнительных финансовых и юридических рисков. Такой механизм позволяет согласовать новые условия погашения, избежать затяжных судебных процессов и сохранить активы.

По словам директора департамента ликвидации банков Фонда гарантирования вкладов Татьяны Старцевой, практика показывает, что договоренности между кредитором и заемщиком позволяют избежать дополнительных расходов и обеспечить стабильность финансовой деятельности.

В Фонде отмечают, что реструктуризация становится все более популярным инструментом как для бизнеса, так и заемщиков, стремящихся восстановить финансовую стабильность в условиях войны.

Добавим, в апреле 2026 года в банки, которые находятся в процессе ликвидации под управлением Фонда гарантирования вкладов физических лиц, поступило 131,9 млн. грн. Наибольшую часть средств обеспечила продажа активов неплатежеспособных банков.

Автор:
Татьяна Гойденко