Фонд гарантирования вкладов выплатил кредиторам банков-банкротов более 125 млн грн: кто получил средства

В апреле 2026 года сумма удовлетворения требований кредиторов банков, ликвидируемых Фондом гарантирования вкладов физических лиц, составила 125,5 млн. грн. Основную часть этих средств — более 88,4 млн грн — получили компании и фирмы, являющиеся кредиторами 7-й очереди.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает прессслужба ФГВФЛ.

Также 7,3 млн грн направлено на удовлетворение возникших в т.ч. требований 3-й очереди. на покрытие расходов Фонда на выплату гарантированного возмещения вкладчикам, как это определено Законом Украины "О системе гарантирования вкладов физических лиц". Остальные средства были выплачены кредиторам других очередей.

"Возвращение средств кредиторам 7-й очереди - это не только выполнение обязательств перед бизнесом, но и важный вклад в поддержку экономической активности... Именно поэтому Фонд уделяет особое внимание эффективному инструменту управлению активами неплатежеспособных банков и максимизации поступлений для дальнейших расчетов с кредиторами", - отметила Ольга.

В целом за время деятельности Фонда по состоянию на 1 мая 2026 года находящиеся в ликвидации банки удовлетворили требования кредиторов на 76,6 млрд грн. Из этой суммы около 18,0 млрд грн погашены обеспеченным кредиторам, в том числе 16,7 млрд грн – Национальному банку Украины (включая за счет обращения взыскания на предмет залога и имущества поручителей).

Удовлетворение требований кредиторов ликвидируемых ФГВФЛ банков происходит вследствие продажи и управления активами этих банков. Средства поступают от следующих источников:

от погашения кредитов;

от доходов по ценным бумагам;

от аренды имущества; из других источников.

Напомним, в апреле 2026 года Фонд гарантирования вкладов физических лиц выплатил вкладчикам находящихся в процессе ликвидации банков 2,5 млн грн гарантированного возмещения.