Фонд гарантування вкладів виплатив кредиторам банків-банкрутів понад 125 млн грн: хто отримав кошти

У квітні кредитори банків-банкрутів отримали понад 125 млн грн

У квітні 2026 року сума задоволення вимог кредиторів банків, що ліквідуються Фондом гарантування вкладів фізичних осіб, склала 125,5 млн грн. Основну частину цих коштів — понад 88,4 млн грн — отримали компанії та фірми, які є кредиторами 7-ї черги.

Також 7,3 млн грн спрямовано на задоволення вимог 3-ї черги, що виникли у т.ч. на покриття витрат Фонду на виплату гарантованого відшкодування вкладникам, як це визначено Законом України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб". Решта коштів була виплачена кредиторам інших черг.

"Повернення коштів кредиторам 7-ї черги – це не лише виконання зобов’язань перед бізнесом, а й важливий внесок у підтримку економічної активності... Саме тому Фонд приділяє особливу увагу ефективному інструменту управлінню активами неплатоспроможних банків та максимізації надходжень для подальших розрахунків з кредиторами", – зазначила директорка-розпорядниця Фонду гарантування вкладів Ольга Білай.

Загалом за час діяльності Фонду станом на 1 травня 2026 року банки, що перебувають у ліквідації, задовольнили вимоги кредиторів на 76,6 млрд грн. З цієї суми біля 18,0 млрд грн погашено забезпеченим кредиторам, зокрема 16,7 млрд грн – Національному банку України (включно за рахунок звернення стягнення на предмет застави та майна поручителів).

Задоволення вимог кредиторів банків, що ліквідуються ФГВФО, відбувається внаслідок продажу та управління активами цих банків. Кошти надходять від таких джерел:

  • від погашення кредитів; 
  • від доходів за цінними паперами; 
  • від оренди майна; з інших джерел.

Нагадаємо, у квітні 2026 року Фонд гарантування вкладів фізичних осіб виплатив вкладникам банків, які перебувають у процесі ліквідації, 2,5 млн грн гарантованого відшкодування.

Автор:
Тетяна Ковальчук