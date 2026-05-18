Фонд гарантування повернув вкладникам банків-банкрутів 2,5 мільйона гривень за квітень

Гривні
Фонд гарантування повернув вкладникам банків-банкрутів 2,5 мільйона гривень за квітень / Depositphotos

У квітні 2026 року Фонд гарантування вкладів фізичних осіб виплатив вкладникам банків, які перебувають у процесі ліквідації, 2,5 млн грн гарантованого відшкодування.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на пресслужбу ФГВФО.

Усі виплати фонд здійснює виключно за рахунок власних ресурсів. Станом на 30 квітня 2026 року обсяг коштів у розпорядженні ФГВФО складав 58,4 млрд грн.

Статистика виплат фонду:

  • За час повномасштабної війни: вкладникам ліквідованих банків було повернуто 9,4 млрд грн.
  • За весь час роботи ФГВФО: загальна сума гарантованих виплат перевищила 105,1 млрд грн, а гроші отримали понад 2 млн українців.

Під час дії воєнного стану та протягом трьох місяців після його скасування в Україні діє норма про 100% відшкодування коштів за банківськими вкладами.

Нагадаємо, Фонд гарантування виплатив 1,75 млрд грн кредиторам банків у ліквідації за квартал. У січні-березні 2026 року сума задоволення вимог кредиторів банків, які ліквідуються фондом, становила 1,748 млрд грн.

Також аби забезпечувати подальші виплати, фонд активно реалізує майно фінансових установ, що закрилися. Зокрема, Фонд гарантування продає активи чотирьох банків на 7,9 мільярда гривень. Усі лоти виставлені в системі Prozorro.Продажі, а отримані від аукціонів кошти спрямують на розрахунки з кредиторами цих банків.

Автор:
Максим Кольц