ChatGPT навчився аналізувати витрати та планувати бюджет користувачів

Штучний інтелект почав допомагати користувачам керувати бюджетом / Depositphotos

OpenAI запустила для користувачів ChatGPT Pro у США нову функцію, яка дозволяє підключати банківські рахунки, кредитні картки та інвестиційні сервіси. Система аналізує доходи й витрати та формує персональні фінансові рекомендації.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на повідомлення Openai.

OpenAI запустила фінансові рекомендації

OpenAI запустила нову функцію для користувачів ChatGPT Pro у США, яка дозволяє підключати до чат-бота банківські рахунки, кредитні картки та інвестиційні сервіси. Після синхронізації система автоматично аналізує доходи та витрати користувача й формує персональні фінансові рекомендації.

Інтеграція працює через платформу Plaid, яка підтримує понад 12 тисяч фінансових установ. ChatGPT створює окрему панель із даними про витрати, активні підписки, борги та майбутні платежі без потреби вручну завантажувати банківські виписки.

Новий функціонал працює на базі GPT-5.5 та дозволяє користувачам ставити складні фінансові запити. Зокрема, система може допомогти проаналізувати причини збільшення витрат, спланувати накопичення на житло або надати рекомендації щодо управління особистим бюджетом.

В OpenAI наголошують, що ChatGPT має лише доступ до перегляду фінансової інформації та не може здійснювати перекази чи бачити повні номери банківських рахунків. Користувачі також можуть у будь-який момент відключити підключені акаунти та видалити фінансові дані із системи.

Нагадаємо, OpenAI може подати до суду на Apple через інтеграцію ChatGPT в iPhone. Творці ChatGPT незадоволені фінансовими результатами співпраці та обмеженою інтеграцією їхнього сервісу в iOS, тоді як Apple вже веде переговори про додавання конкуруючих моделей ШІ від Google та Anthropic.

Автор:
Ольга Опенько