Молода капуста в Україні впала в ціні на чверть через великий врожай

Молода капуста в Україні впала в ціні на чверть через великий врожай / Depositphotos

В Україні почала дешевшати молода капуста, оскільки фермери масово збирають новий врожай. Водночас залишки торішньої капусти у сховищах, навпаки, продовжують дорожчати.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на проєкт EastFruit.

Наразі капуста врожаю 2026 року продається в межах 34–40 грн/кг, що в середньому на 18% дешевше, ніж наприкінці минулого робочого тижня. Більшість господарств уже розпочали масове збирання ранньої капусти, що призвело до надлишку товару на ринку. Ситуацію для фермерів ускладнює і стриманий попит, адже роздрібні мережі закуповують овоч невеликими партіями через короткий термін його зберігання.

Що відбувається з цінами на торішній врожай

Водночас виробники, які ще мають запаси якісної капусти минулого року, успішно підвищують відпускні ціни завдяки стабільному попиту.

Ринкова ситуація у цифрах:

  • Торішня капуста: гуртові партії врожаю 2025 року наразі продають по 10–17 грн/кг, хоча ще тижнем раніше ціни коливалися в межах 8–15 грн/кг.
  • Порівняння з минулим роком: попри поточне падіння цін, молода капуста все одно коштує в середньому на 14% дорожче, ніж у цей же період торік. Експерти пов'язують це з холодною та затяжною весною, яка затримала дозрівання.

Нагадаємо, в Україні стрімко дорожчає цибуля. Ціни на ріпчасту цибулю знову пішли вгору через значне скорочення запасів врожаю 2025 року у місцевих сховищах, що дозволило фермерам підняти відпускні ціни за стабільного попиту.

Автор:
Максим Кольц